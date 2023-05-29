Григорьев не забил в пустые, но «Металлург» сохранил очко в борьбе за выживание во второй лиге

Липчане удержались на самой кромке - на 5-м месте, впереди ещё два тура.

Липецкий футболисты сыграли вничью в Белгороде с «Салютом» - 0:0.

Около месяца назад команды встречались между собой в Липецке и тогда сильнее оказались белгородцы – 2:0, а у липчан ту игру пропускали три основных футболиста.

Сейчас серьёзных потерь в составе «Металлурга» не было и, несмотря на то, что «Салют» находится выше нас в турнирной таблице – на 2-м месте, матч прошёл в равной борьбе с обоюдными шансами на успех.

Хозяева обязаны были открывать счёт на 14-й минуте, но выведенный на ударную позицию буквально на линии вратарской 35-летний капитан «Салюта» Денис Дёгтев… не попал по мячу.



«Металлург» сумел остро ответить, причём дважды. Сначала на 23-й минуте после розыгрыша стандарта «сталевары» вывели на ударную позицию своего лучшего бомбардира (11 голов) Илью Глебова, но удар заблокировал Данила Боков – вратарь ЦСКА, которого весной армейский клуб отдал в аренду в Белгород. 20-летний голкипер вряд ли задержится в «Салюте», ему прочат славу чуть ли не нового Игоря Акинфеева, сейчас во второй лиге он, пожалуй, самый топовый голкипер.





А спустя ещё две минуты спасти белгородскую команду не смог бы уже и Боков, когда на авансцену вышел уже самый «звёздный» игрок липчан. Экс-форвард сборной России Максим Григорьев отказался на убойной позиции. Боков застыл в полупозиции, на ленточку ворот побежал кто-то из защитников «Салюта», но всё равно перед липчанином были почти пустые ворота, однако Максим пробил выше перекладины.





Этот момент, впрочем, не прошёл даром ни для «Салюта», ни для его вратаря. Боков неудачно приземлился на локоть и через некоторое время попросил замену.

В рамку вернулся 27-летний Артём Цыгулёв, в поскольку «Боков» является ещё и «лимитчиком», «Салюту» пришлось, чтобы обеспечить наличие на поле двух футболистов не старше 21 года, тут же делать и вторую замену: опытного Виктора Сергеева в нападении заменил Николай Бояркин.

До перерыва «Салют» создал ещё один момент: после выверенной передачи Артёма Малахова Степан Суриков в падении пытался переправить мяч в ворота в одно касание, но чуть промахнулся.







Второй тайм вышел не менее боевым. На 50-й минуте на острие атаки липчан неожиданно оказался один из центральных защитников Антон Белов, который бил практически в упор, но вратарь Цыгулёв полностью оправдал свой выход на поле.









У белгородцев самый реальный шанс возник на 69-й минуте, когда им удалось организовать атаку «три в три» и Артём Малахов с близкого расстояния не сумел переиграть голкипера Максима Матюшу. Следом Александр Канищев пытался добить мяч в ворота в падении «ножницами», но вместо мяча попал бутсой по голове Николаю Иванникову. Судья зафиксировал нарушение.





У «Металлурга» вновь провёл неплохой матч 20-летний Максим Болдырев, собравший на себе чуть ли не половину всех фолов соперников, а двоих футболистов «Салюта» Артёма Малахова и Дениса Белобаева «посадивший» на жёлтые карточки. Есть ощущение, что после окончания сезона надолго в «Металлурге» яркий полузащитник вряд ли задержится.

В турнирной таблице липчане сползли на одну строчку вниз, но сумели удержаться на самом краешке – 5-м месте, которое позволит в следующем сезоне по спортивному принципу сохранить прописку в реформируемой второй лиге. Всё что ниже, по факту будет уже третьим дивизионом.

Впереди всего два тура. На пятки липчанам наступают «Калуга» и столичная «Родина». У «Металлурга» впереди домашний матч с «Космосом» из Долгопрудного 4 июня и очное противостояние 10 июня на выезде с «Калугой». Скорее всего, в последнем туре и решится наша судьба. Напомним, за всю историю липецкая команда ещё никогда не падала в третий дивизион.