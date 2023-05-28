Общество
52 минуты назад
Дороже/дешевле
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Как изменились минимальные цены на продукты в Липецке за неделю.
На прошлой неделе мы отправились по магазинам двух крупных сетей, в дискаунтер и на рынок, чтобы найти минимальные цены на продукты. За основу списка покупок мы взяли набор из потребительской корзины, добавив в него сезонные овощи и фрукты.
В пятницу, 19 мая, набор продуктов из нашего списка по минимальным ценам стоил 2407 рублей.
За прошедшие семь дней в дискаунтере все продукты из нашей корзины стали стоить дешевле. Но не намного: цены снизились от 10 копеек до 24 рублей. Многие комментаторы нашего прошлого обзора удивлялись цене 200-граммовой пачки сливочного масла в 74 рубля 20 копеек. Мы не врали, из-за огромной скидки оно действительно столько и стоило. Такое же масло в этот раз мы не нашли, а вот полукилограммовую пачку за 122 рубля 50 копеек обнаружили. Слишком низкая цена смущает, однако на этикетке написано «Масло БЗМЖ».
В сетевых магазинах цены изменились как в большую, так и в меньшую сторону.
Прямо на наших глазах куры охлажденные подорожали на четыре рубля — со 130 рублей 90 копеек до 134 рублей 90 копеек. При этом куриные бедра, которые лежали рядом, снизились в цене на два рубля. Дело в том, что как раз в это время сотрудница магазина меняла ценники. Занимается этим она каждую пятницу, иногда и среди недели. Причем цены далеко не всегда увеличиваются, но и уменьшаются. Ценники сетевые магазины получают из головного офиса, никакой самодеятельности.
— Нам главное, чтобы ценники правильно висели и покупатели, потом на кассе не возмущались! — сказала сотрудница магазина.
Охотно верим женщине, но из своего опыта знаем: различные уловки, из-за которых покупателям приходится платить больше, все же существуют.
К примеру, вы посмотрели на ценник, взяли товар, а на кассе он вдруг пробивается по другой цене. Вы возвращаетесь к полке, и оказывается, что ценник на выбранный продукт находится не рядом с ним, а чуть дальше, а вы посмотрели на другой ценник, в котором отличается или вес, или производитель товара. Вроде как вы сами виноваты, невнимательно смотрели. Между тем, продавцы именно на вашу невнимательность и рассчитывают.
А бывает, что магазин продает товар по невероятно низкой цене. Но покупатель ведь приходит не за одним продуктом, выбирает что-то еще. Это что-то еще может быть существенно дороже, чем в соседних магазинах. Однако купившись на дешевизну одного продукта, мы подсознательно приходим к мнению, что и другие продукты в этом магазине недорогие.
В сетевых магазинах и на рынке по сравнению с прошлой неделей подешевели овощи. Картофель на Центральном рынке продавали по 15 рублей за килограмм, но вид у него, прямо скажем, не очень. Продавцы явно стараются избавиться от залежалого товара. На рынке уже продают и картофель нового урожая по 80 рублей из Краснодара. А огурцы (без выбора) с одного из прилавков продавали по 50 рублей.
Бананы, кстати, тоже упали в цене до 99 рублей 59 копеек — на ценнике в магазине красовалась надпись «выгодно». Бананы в сетевом магазине оказались весьма приличными, а на Центральном рынке — в коричневых пятнах, и по 100 рублей. Их мы нашли опять же только у одного рыночного продавца.
— Бананы — сезонный товар. На солнце они темнеют, покрываются пятнами. Мы их летом не продаем. Летом за ними в магазинах идите,— объяснил продавец фруктов отсутствие большого выбора бананов на рынке.
На глазах дешевеет клубника. В пятницу ее можно было купить уже не по 350, а 250 рублей за килограмм.
В бакалейных отделах на Центральном рынке все продают на развес. Продавец рассказала, что покупают и по 100 граммов манки или гречки. Самые популярные товары здесь — гречка, пшено и горох. Последний раз десятками килограммов липчане закупали крупы в 2020 году, когда началась ковидная эпидемия.
— Один мужчина недавно ко мне пришел, просил взять несколько килограммов гречки. Он купил 25-килограммовый мешок крупы, теперь не знает, куда ее деть. До сих пор не съел, — рассказала продавщица.
Дешевле, чем неделю назад нам предложили на рынке мясо: в прошлую пятницу за карбонад просили 390 рублей, в этот раз, как «первым покупателям» нам скостили цену до 340 рублей.
В итоге на этой неделе наш список продуктов по минимальным ценам обошелся бы в 2207 рублей.
Из этой таблицы заметно, что цена на нашу корзину снизилась, в основном, за счет овощей и фруктов. Стоимость сливочного масла мы пересчитали с полукилограммовой пачки на двухсотграммовую.
В пятницу, 19 мая, набор продуктов из нашего списка по минимальным ценам стоил 2407 рублей.
За прошедшие семь дней в дискаунтере все продукты из нашей корзины стали стоить дешевле. Но не намного: цены снизились от 10 копеек до 24 рублей. Многие комментаторы нашего прошлого обзора удивлялись цене 200-граммовой пачки сливочного масла в 74 рубля 20 копеек. Мы не врали, из-за огромной скидки оно действительно столько и стоило. Такое же масло в этот раз мы не нашли, а вот полукилограммовую пачку за 122 рубля 50 копеек обнаружили. Слишком низкая цена смущает, однако на этикетке написано «Масло БЗМЖ».
В сетевых магазинах цены изменились как в большую, так и в меньшую сторону.
Прямо на наших глазах куры охлажденные подорожали на четыре рубля — со 130 рублей 90 копеек до 134 рублей 90 копеек. При этом куриные бедра, которые лежали рядом, снизились в цене на два рубля. Дело в том, что как раз в это время сотрудница магазина меняла ценники. Занимается этим она каждую пятницу, иногда и среди недели. Причем цены далеко не всегда увеличиваются, но и уменьшаются. Ценники сетевые магазины получают из головного офиса, никакой самодеятельности.
— Нам главное, чтобы ценники правильно висели и покупатели, потом на кассе не возмущались! — сказала сотрудница магазина.
Охотно верим женщине, но из своего опыта знаем: различные уловки, из-за которых покупателям приходится платить больше, все же существуют.
К примеру, вы посмотрели на ценник, взяли товар, а на кассе он вдруг пробивается по другой цене. Вы возвращаетесь к полке, и оказывается, что ценник на выбранный продукт находится не рядом с ним, а чуть дальше, а вы посмотрели на другой ценник, в котором отличается или вес, или производитель товара. Вроде как вы сами виноваты, невнимательно смотрели. Между тем, продавцы именно на вашу невнимательность и рассчитывают.
А бывает, что магазин продает товар по невероятно низкой цене. Но покупатель ведь приходит не за одним продуктом, выбирает что-то еще. Это что-то еще может быть существенно дороже, чем в соседних магазинах. Однако купившись на дешевизну одного продукта, мы подсознательно приходим к мнению, что и другие продукты в этом магазине недорогие.
В сетевых магазинах и на рынке по сравнению с прошлой неделей подешевели овощи. Картофель на Центральном рынке продавали по 15 рублей за килограмм, но вид у него, прямо скажем, не очень. Продавцы явно стараются избавиться от залежалого товара. На рынке уже продают и картофель нового урожая по 80 рублей из Краснодара. А огурцы (без выбора) с одного из прилавков продавали по 50 рублей.
Бананы, кстати, тоже упали в цене до 99 рублей 59 копеек — на ценнике в магазине красовалась надпись «выгодно». Бананы в сетевом магазине оказались весьма приличными, а на Центральном рынке — в коричневых пятнах, и по 100 рублей. Их мы нашли опять же только у одного рыночного продавца.
— Бананы — сезонный товар. На солнце они темнеют, покрываются пятнами. Мы их летом не продаем. Летом за ними в магазинах идите,— объяснил продавец фруктов отсутствие большого выбора бананов на рынке.
На глазах дешевеет клубника. В пятницу ее можно было купить уже не по 350, а 250 рублей за килограмм.
В бакалейных отделах на Центральном рынке все продают на развес. Продавец рассказала, что покупают и по 100 граммов манки или гречки. Самые популярные товары здесь — гречка, пшено и горох. Последний раз десятками килограммов липчане закупали крупы в 2020 году, когда началась ковидная эпидемия.
— Один мужчина недавно ко мне пришел, просил взять несколько килограммов гречки. Он купил 25-килограммовый мешок крупы, теперь не знает, куда ее деть. До сих пор не съел, — рассказала продавщица.
Дешевле, чем неделю назад нам предложили на рынке мясо: в прошлую пятницу за карбонад просили 390 рублей, в этот раз, как «первым покупателям» нам скостили цену до 340 рублей.
В итоге на этой неделе наш список продуктов по минимальным ценам обошелся бы в 2207 рублей.
Из этой таблицы заметно, что цена на нашу корзину снизилась, в основном, за счет овощей и фруктов. Стоимость сливочного масла мы пересчитали с полукилограммовой пачки на двухсотграммовую.
1 403
Гость