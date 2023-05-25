Первоклассницу из Новой Деревни признали самой сильной девочкой планеты

А её знаменитый дед Коля-Домкрат установил уже 493-й мировой рекорд.

Раньше знаменитый липецкий силач из Новой Деревни Николай Грачёв удивлял спортивных болельщиков в одиночку. Но с недавних пор по стопам дедушки пошла и его семилетняя внучка Анастасия Гогина, и этот тандем буквально крушит все стереотипы.

Очередного триумфа «сплав молодости и опыта» добился в Нововоронеже, где прошёл Кубок Евразии под названием «Воронежский прорыв» по версии Национальной ассоциации пауэрлифтинга.

Первоклассница Гогина подала заявку на участие в народной становой тяге – подъеме штанги, равной собственному весу. Правда, других столь юных участниц в Кубке Евразии не нашлось, пришлось ей соревноваться с соперницами гораздо старше – до 13 лет и в категории до 40 кг, при том, что собственный вес Насти – 20 кг.

— Вообще детям разрешено поднимать лишь половину собственного веса, поэтому мы рассчитывали, что Настя будет работать со штангой в 10 кг, — рассказал GOROD48 Николай Грачёв, — Но из-за того, что формально категория была уже подростковой, то и тянуть пришлось полный вес, т.е. 20 кг. Я сначала даже испугался за внучку — выдержит ли?

Настя Гогина с детской непосредственностью взяла штангу и, словно не заметив подмены, подняла 20-килограммовый снаряд 25 раз (см. видео), став победительницей Кубка Евразии. С этим результатом она победила бы не только в Воронеже, а вообще в любой точке мира!

— На следующий день Национальная ассоциация пауэрлифтинга уведомила нас, что Настя возглавила мировой рейтинг НАП по народному жиму лёжа в категории до 13 лет. Проще говоря, она — самая сильная девочка планеты, — радуется знаменитый дед.

Сам Николай Грачёв выступал в жимовом двоеборье среди профессионалов без специальной экипировки. В первом упражнении – классическом жиме 67-летний атлет в весовой категории до 52 кг установил четыре мировых рекорда, последовательно справившись с весом в 65, 67,5, 70, 72,5 кг.

— Четвертый призовой подход дался нелегко, — признался нам уникум, — Тянул штангу вверх по миллиметру, в итоге справился. Как было проиграть на глазах внучки?



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Трудный четвёртый подход Грачёва



Во втором упражнении требовалось поднять собственный вес на количество раз, и тут спортсмен по прозвищу «Коля Домкрат» тоже дал жару — 50-килограммовую штангу он пожал 20 раз. Невысокий и даже щуплый на вид пенсионер за пару минут перетаскал целую тонну железа!

Впрочем, удивлять почтенную публику двукратному рекордсмену «Книги Гиннеса» не привыкать: «золото» за Кубок Евразии и 4 новых мировых рекорда пополнили его богатое портфолио.

Сам Грачёв в последнее время занялся скрупулёзным подсчётом своих достижений, установленных в тяжёлой атлетике, гиревом спорте, пауэрлифтинге и его отдельных упражнениях.

— Поднял архивы за десятки лет, тщательно всё перепроверил. После визита в Нововоронеж у меня стало 497 мировых рекордов, - делится «Домкрат», — До круглой цифры не хватает семи достижений. Будем работать.



Такой пары чемпионов, пожалуй, больше нет нигде в мире

