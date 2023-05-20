Общество
сегодня, 18:51
В Липецке поставят еще один памятник летчикам
Об этом стало известно на аваиашоу, посвященном 70-летию липецкого авиацентра.
Сегодня многие жители Липецка слышали гул самолетов. Над военным аэродромом проходило авиашоу, посвященное 70-летию липецкого авиацентра.
Одним из гостей праздника стала мэр города Липецка Евгения Уваркина. В своем Telegram-канале она сообщила о подарке летчикам.
«На день города установим скульптуру по проекту известного в России художника Вадима Кириллова в сквере, рядом с историческим зданием (ул. Зегеля, д.1), где в прошлом летчики постигали теорию. Сегодня же мы подарили две уменьшенных бронзовых скульптуры, точные копии той, начальнику Липецкого авиацентра Николаю Николаевичу Мышкину и командующему военно-воздушными силами – заместителю главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации Сергею Владимировичу Дронову».
Из поста Евгении Уваркиной стало известно не только о подарке, она назвала имя нового начальника липецкого авиацентра - Николая Мышкина.
Прежний руководитель авиацентра Юрий Сушков ушел в отставку в августе прошлого года, и официальной информации от Минобороны или ВКС о том, кто его заменил – не поступало.
Из разных интернет-источников известно, что Николай Мышкин в 1996 году окончил Качинское летное училище, служил в Волгоградской и Московской областях, в Краснодарском крае. В Липецком авиацентре Николай Мышкин служит с 2012 года.
Фото с телеграм-канала Евгении Уваркиной
Одним из гостей праздника стала мэр города Липецка Евгения Уваркина. В своем Telegram-канале она сообщила о подарке летчикам.
«На день города установим скульптуру по проекту известного в России художника Вадима Кириллова в сквере, рядом с историческим зданием (ул. Зегеля, д.1), где в прошлом летчики постигали теорию. Сегодня же мы подарили две уменьшенных бронзовых скульптуры, точные копии той, начальнику Липецкого авиацентра Николаю Николаевичу Мышкину и командующему военно-воздушными силами – заместителю главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации Сергею Владимировичу Дронову».
Из поста Евгении Уваркиной стало известно не только о подарке, она назвала имя нового начальника липецкого авиацентра - Николая Мышкина.
Прежний руководитель авиацентра Юрий Сушков ушел в отставку в августе прошлого года, и официальной информации от Минобороны или ВКС о том, кто его заменил – не поступало.
Из разных интернет-источников известно, что Николай Мышкин в 1996 году окончил Качинское летное училище, служил в Волгоградской и Московской областях, в Краснодарском крае. В Липецком авиацентре Николай Мышкин служит с 2012 года.
Фото с телеграм-канала Евгении Уваркиной
ветеран Афгана
Animal Planet.
О
Леля