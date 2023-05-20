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сегодня, 18:51

В Липецке поставят еще один памятник летчикам

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#авиацентр #авиашоу #памятник летчикам
В Липецке поставят еще один памятник летчикам

Об этом стало известно на аваиашоу, посвященном 70-летию липецкого авиацентра.

Сегодня многие жители Липецка слышали гул самолетов. Над военным аэродромом проходило авиашоу, посвященное 70-летию липецкого авиацентра.

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Одним из гостей праздника стала мэр города Липецка Евгения Уваркина. В своем Telegram-канале она сообщила о подарке летчикам.

«На день города установим скульптуру по проекту известного в России художника Вадима Кириллова в сквере, рядом с историческим зданием (ул. Зегеля, д.1), где в прошлом летчики постигали теорию. Сегодня же мы подарили две уменьшенных бронзовых скульптуры, точные копии той, начальнику Липецкого авиацентра Николаю Николаевичу Мышкину и командующему военно-воздушными силами – заместителю главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации Сергею Владимировичу Дронову».

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Из поста Евгении Уваркиной стало известно не только о подарке, она назвала имя нового начальника липецкого авиацентра - Николая Мышкина.

Прежний руководитель авиацентра Юрий Сушков ушел в отставку в августе прошлого года, и официальной информации от Минобороны или ВКС о том, кто его заменил – не поступало.

Из разных интернет-источников известно, что Николай Мышкин в 1996 году окончил Качинское летное училище, служил в Волгоградской и Московской областях, в Краснодарском крае. В Липецком авиацентре Николай Мышкин служит с 2012 года.

Фото с телеграм-канала Евгении Уваркиной

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#авиацентр #авиашоу #памятник летчикам

Комментарии (4)

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ветеран Афгана

34 минуты назад
был на шоу.испытал забытую гордость за наших асов. особенно шикарны были стрижи ну и конечно СУ 57
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Animal Planet.

34 минуты назад
Раньше нельзя было написать что будет авиашоу???
ответить

О

44 минуты назад
Все правильно! Трудно найти слова, чтобы выразить гордость и уважение всех липчан нашим летчикам!
ответить

Леля

50 минут назад
Изящно!
ответить
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
#лес #пожар
5
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
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