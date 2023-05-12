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33 минуты назад

Дмитрий Аверов: четыре школы Липецка в ближайшие два года ждет масштабная модернизация

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#образование #школы
Дмитрий Аверов: четыре школы Липецка в ближайшие два года ждет масштабная модернизация

Комитет облсовета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи на выездном заседании в Становлянском районе обсудил строительство и капитальным ремонт школ. Депутаты посмотрели школы в деревне Палёнка, сёлах Тростное и Становое. 

В школе деревни Палёнка учится 77 человек. В 2022 году 61-летнюю школу отремонтировали по региональной программе. Полностью заменена кровля, усилены проёмы стен, утеплён и облицован фасад, произведён внутренний косметический ремонт, заменены дверные и оконные блоки. Заново смонтированы системы вентиляции, отопления, водоснабжения, пожарная и охранная сигнализации. Проект обошелся областному бюджету в 34 млн рублей. Еще 900 тысяч потрачено на школьную мебель и оборудование.

Школа в селе Тростное, где учится 136 детей, только готовится к ремонту. Он запланирован на 2024 год. Старое типовое здание 1979 года постройки требует замены крыши и инженерных систем. В здании нет своего актового зала, требуется замена школьного оборудования. По предварительным подсчетам ремонт обойдется в 80 млн рублей.

Школа в Становом стала пилотным проектом. Она вошла в государственную программу «Модернизация школьных систем образования», стартовавшую в 2021 году. В 2022 году школа сдана в эксплуатацию. Капитальный ремонт здания1988 года постройки обошелся в 201 млн рублей. 35 млн потрачены на новое оборудование, 4,6 млн рублей – на системы безопасности, 500 тысяч рублей – на учебники. Все педагоги школы прошли повышение квалификации. Всего в школе учатся 424 ребенка.   

— На примере двух пилотных школ в Становом и Ельце мы видим, как старые образовательные учреждения можно довести до современных стандартов. В планах – продолжить капитальные ремонты образовательных учреждений. На 2024-2025 годы в Липецке запланирована масштабная модернизация еще четырех объектов образования. Это школы №6, №54, №63, №70. В программу включаются в первую очередь старые аварийные здания, а также школы с большим количеством учеников. У образовательного учреждения должна быть готова проектно-сметная документация и проведена государственная экспертиза, – отметил спикер облсовета Дмитрий Аверов.

После осмотра школ депутаты  провели пленарное заседание комитета. С докладом пвыступила заместитель начальника управления образования региона Галина Шишкова.

По ее информации, всего в 2022 году капремонт за счет областных средств был выполнен в 30 школах на сумму около 190 млн рублей. Построена и введена в эксплуатацию школа на 800 мест в городе Грязи, школьный корпус на 500 мест в городе Лебедяни, корпус на 250 мест в поселке Ключ Жизни Елецкого района. Также ведется строительство школы в городе Лебедянь на 1224 места. В Липецке возводится здание на 1500 мест на улице В.Музыки-М.Трунова, разрабатывается документация на строительство школы в микрорайоне «Елецкий» в Липецке на 1225 мест.

На комитете депутаты подняли вопросы благоустройства пришкольных территорий и создания парковочных зон для родителей учеников.

Спикер облсовета отметил, что в ряде школ отсутствуют спортивные залы и стадионы. Дмитрий Аверов предложил вынести этот вопрос на отдельное заседание профильного комитета и попросил подготовить управление образования области и депутатов информацию по обеспеченности спортивной инфраструктурой всех образовательных учреждений Липецкой области.

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#образование #школы

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