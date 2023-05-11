Липецкая вечЁрка: упавший с четвертого этажа, снос КПП военного городка и беспилотники на Соборной

Сегодня, 11 мая, стало известно о мужчине, который выжил при падении с четвертого этажа, начался снос контрольно-пропускного пункта в военном городке, и на Соборную площадь привезли беспилотники.





Липецк начинает осваивать территорию военного городка, переданного муниципалитету министерством обороны. Сегодня, можно сказать, произошло знаковое событие —







На его месте появятся проезжая часть и тротуар, пообещали в мэрии. Весной депутаты горсовета выделили 2,4 миллиона рублей на инфраструктурные работы в уже бывшем военном городке.



— И выезд сделайте нормальный, желательно не один из этого «каменного мешка», — попросил Ё.



— Главное баню не трогайте, сделать ремонт и использовать по назначению, — добавил пожеланий Воин.



И еще о городской жизни. Вдруг выяснилось, что на улице Папина



«Липецкэнерго» приняло это хозяйство на баланс лишь 1 октября 2021 года, когда постройки в охранной зоне уже стояли. Энергетики поблагодарили GOROD48 за ответственную позицию, уточнив, что инициировать переустройство сетевых объектов должна мэрия.



— Эта линия стоит лет 50 с лишним. Я вырос на автопарке, а мне 52. Малышом там бегал. Непонятно почему сейчас очнулись. Тогда и дом надо расселять и сносить, из любого подъезда выходишь, и прям под провода сразу. — доложил По.



На Соборную площадь привезли беспилотники. Как выяснилось, в мирных целях.











Фото пресс-службы правительства Липецкой области



Завтра еще немного потеплеет. Синоптики В нейрохирургическое отделение больницы «Липецк-Мед» накануне поступил лебедянец, который упал с четвертого этажа дома № 32/1 на улице Терешковой в Липецке. В больницу его довезли живым, полиция начала проверку обстоятельств происшедшего. Стоит добавить, что в Липецке почему-то падают довольно часто именно с четвертого этажаЛипецк начинает осваивать территорию военного городка, переданного муниципалитету министерством обороны. Сегодня, можно сказать, произошло знаковое событие — начали сносить контрольно-пропускной пункт военного городка на улице Терешковой.На его месте появятся проезжая часть и тротуар, пообещали в мэрии. Весной депутаты горсовета выделили 2,4 миллиона рублей на инфраструктурные работы в уже бывшем военном городке.— И выезд сделайте нормальный, желательно не один из этого «каменного мешка», — попросил— Главное баню не трогайте, сделать ремонт и использовать по назначению, — добавил пожеланийИ еще о городской жизни. Вдруг выяснилось, что на улице Папина под проводами ЛЭП находится детская площадка . Интересно, что никто не может объяснить, кто ее там разместил: в мэрии после появления площадки сменилось уже не одно поколение чиновников. В приватных разговорах нынешние сотрудники мэрии соглашаются, надо сносить или ЛЭП, или площадку, но под проводами еще находится и детский сад № 8, и областной колледж искусств имени Игумнова, и несколько жилых домов.«Липецкэнерго» приняло это хозяйство на баланс лишь 1 октября 2021 года, когда постройки в охранной зоне уже стояли. Энергетики поблагодарили GOROD48 за ответственную позицию, уточнив, что инициировать переустройство сетевых объектов должна мэрия.— Эта линия стоит лет 50 с лишним. Я вырос на автопарке, а мне 52. Малышом там бегал. Непонятно почему сейчас очнулись. Тогда и дом надо расселять и сносить, из любого подъезда выходишь, и прям под провода сразу. — доложилНа Соборную площадь привезли беспилотники. Как выяснилось, в мирных целях. Дроны — часть экспозиции подготовленной для заседания экспертного совета комитета Госдумы по промышленности и торговле, которое проходит в правительстве области. Одной из тем заседания стало использование беспилотников в сельском хозяйстве.Завтра еще немного потеплеет. Синоптики прогнозируют до +21 градуса.