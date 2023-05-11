Общество

46 минут назад

Липецкая вечЁрка: упавший с четвертого этажа, снос КПП военного городка и беспилотники на Соборной

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#вечЁрка #падение с высоты #военный городок #беспилотники
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Липецкая вечЁрка: упавший с четвертого этажа, снос КПП военного городка и беспилотники на Соборной

Сегодня, 11 мая, стало известно о мужчине, который выжил при падении с четвертого этажа, начался снос контрольно-пропускного пункта в военном городке, и на Соборную площадь привезли беспилотники.

В нейрохирургическое отделение больницы «Липецк-Мед» накануне поступил лебедянец, который упал с четвертого этажа дома № 32/1 на улице Терешковой в Липецке. В больницу его довезли живым, полиция начала проверку обстоятельств происшедшего. Стоит добавить, что в Липецке почему-то падают довольно часто именно с четвертого этажа 

Липецк начинает осваивать территорию военного городка, переданного муниципалитету министерством обороны. Сегодня, можно сказать, произошло знаковое событие — начали сносить контрольно-пропускной пункт военного городка на улице Терешковой.



На его месте появятся проезжая часть и тротуар, пообещали в мэрии. Весной депутаты горсовета выделили 2,4 миллиона рублей на инфраструктурные работы в уже бывшем военном городке.

 — И выезд сделайте нормальный, желательно не один из этого «каменного мешка», — попросил Ё.

 — Главное баню не трогайте, сделать ремонт и использовать по назначению, — добавил пожеланий Воин.

И еще о городской жизни. Вдруг выяснилось, что на улице Папина под проводами ЛЭП находится детская площадка. Интересно, что никто не может объяснить, кто ее там разместил: в мэрии после появления площадки сменилось уже не одно поколение чиновников. В приватных разговорах нынешние сотрудники мэрии соглашаются, надо сносить или ЛЭП, или площадку, но под проводами еще находится и детский сад № 8, и областной колледж искусств имени Игумнова, и несколько жилых домов.

«Липецкэнерго» приняло это хозяйство на баланс лишь 1 октября 2021 года, когда постройки в охранной зоне уже стояли. Энергетики поблагодарили GOROD48 за ответственную позицию, уточнив, что инициировать переустройство сетевых объектов должна мэрия.

 — Эта линия стоит лет 50 с лишним. Я вырос на автопарке, а мне 52. Малышом там бегал. Непонятно почему сейчас очнулись. Тогда и дом надо расселять и сносить, из любого подъезда выходишь, и прям под провода сразу. — доложил По.

На Соборную площадь привезли беспилотники. Как выяснилось, в мирных целях. Дроны — часть экспозиции подготовленной для заседания экспертного совета комитета Госдумы по промышленности и торговле, которое проходит в правительстве области. Одной из тем заседания стало использование беспилотников в сельском хозяйстве.





Фото пресс-службы правительства Липецкой области

Завтра еще немного потеплеет. Синоптики  прогнозируют до +21 градуса.
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#вечЁрка #падение с высоты #военный городок #беспилотники
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Комментарии (2)

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Лтз

14 минут назад
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Электорат

42 минуты назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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