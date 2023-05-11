Происшествия
сегодня, 10:37
В Липецке с четвёртого этажа упал 30-летний житель Лебедяни
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Он выжил и находится в больнице.
Вчера в нейрохирургическое отделение Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед» поступил 30-летний житель Лебедяни, который получил сочетанную травму при падении с четвёртого этажа.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина упал с четвертого этажа дома №32/1 по улице Терешковой. Он выжил и был госпитализирован.
Проверку обстоятельств происшествия проводит отдел полиции №8.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина упал с четвертого этажа дома №32/1 по улице Терешковой. Он выжил и был госпитализирован.
Проверку обстоятельств происшествия проводит отдел полиции №8.
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Однако