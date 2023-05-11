Происшествия

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В Липецке с четвёртого этажа упал 30-летний житель Лебедяни

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#падение с высоты
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В Липецке с четвёртого этажа упал 30-летний житель Лебедяни

Он выжил и находится в больнице.

Вчера в нейрохирургическое отделение Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед» поступил 30-летний житель Лебедяни, который получил сочетанную травму при падении с четвёртого этажа.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина упал с четвертого этажа дома №32/1 по улице Терешковой. Он выжил и был госпитализирован.

Проверку обстоятельств происшествия проводит отдел полиции №8.
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#падение с высоты
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