В Липецке с четвёртого этажа упал 30-летний житель Лебедяни

Он выжил и находится в больнице.

Вчера в нейрохирургическое отделение Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед» поступил 30-летний житель Лебедяни, который получил сочетанную травму при падении с четвёртого этажа.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина упал с четвертого этажа дома №32/1 по улице Терешковой. Он выжил и был госпитализирован.



Проверку обстоятельств происшествия проводит отдел полиции №8.