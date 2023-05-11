Общество
сегодня, 13:51
В Липецке сносят контрольно-пропускной пункт военного городка
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Город начинает осваивать переданные ему Минобороны земли.
Сегодня в военном городке, со стороны улицы Терешковой, сносят здание контрольно-пропускного пункта. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, по земельному участку, который теперь принадлежит управлению главного смотрителя города, пройдет дорога и тротуар.
Напомним, в прошлом году территория и вся гражданская инфраструктуру военного городка (кроме места расположения штаба авиацентра и исследовательского центра) передана муниципалитету. Нынешней весной депутаты горсовета выделили мэрии 2,4 млн рублей на инфраструктурные работы.
— На эти деньги уже сделан ямочный ремонт. Следующая задача — демонтировать разрушенное здание КПП, сделать на его месте тротуар, добавить парковочные места. В перспективе — дорожные знаки, ремонт тротуаров, «лежачие полицейские», — сообщил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов депутатам на прошедшей в конце апреля сессии горсовета.
Напомним, в прошлом году территория и вся гражданская инфраструктуру военного городка (кроме места расположения штаба авиацентра и исследовательского центра) передана муниципалитету. Нынешней весной депутаты горсовета выделили мэрии 2,4 млн рублей на инфраструктурные работы.
— На эти деньги уже сделан ямочный ремонт. Следующая задача — демонтировать разрушенное здание КПП, сделать на его месте тротуар, добавить парковочные места. В перспективе — дорожные знаки, ремонт тротуаров, «лежачие полицейские», — сообщил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов депутатам на прошедшей в конце апреля сессии горсовета.
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Комментарии (11)
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Житель Липецка
Ник.
Так рассмотри
Гость
А вы
У нас
Ваши ставки, господа !
Житель
Елена
Незнайка