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В Липецке сносят контрольно-пропускной пункт военного городка

11 1035
#военный городок #снос
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В Липецке сносят контрольно-пропускной пункт военного городка

Город начинает осваивать переданные ему Минобороны земли.

Сегодня в военном городке, со стороны улицы Терешковой, сносят здание контрольно-пропускного пункта. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, по земельному участку, который теперь принадлежит управлению главного смотрителя города, пройдет дорога и тротуар.

Напомним, в прошлом году территория и вся гражданская инфраструктуру военного городка (кроме места расположения штаба авиацентра и исследовательского центра) передана муниципалитету. Нынешней весной депутаты горсовета выделили мэрии 2,4 млн рублей на инфраструктурные работы.

— На эти деньги уже сделан ямочный ремонт. Следующая задача — демонтировать разрушенное здание КПП, сделать на его месте тротуар, добавить парковочные места. В перспективе — дорожные знаки, ремонт тротуаров, «лежачие полицейские», — сообщил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов депутатам на прошедшей в конце апреля сессии горсовета.
11 1035
#военный городок #снос
3

Комментарии (11)

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Житель Липецка

2 минуты назад
— На эти деньги уже сделан ямочный ремонт! Ха смешно, вы в городке когда были, какой ямочный ремонт? Кому фотографии дорог прислать? (Якобы сделанным ямочным ремонтом)
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Ник.

7 минут назад
Началась.жара! В.городке.и.туда. Добрались!
ответить

Так рассмотри

13 минут назад
Гость, или бинокль подарить?
ответить

Гость

31 минуту назад
В военном городке построили красивейшие дома их достроили и почему-то не заселяют не кто не хочет покупать в таких красивых домах жилье? такой прекрасный и тихий район находится в самом центре города с великолепной транспортной доступностью все районы города ТРЦ МОЛЛ рядом через мост Центральный Рынок и ТРЦ Европа супер район рассмотрел бы покупку новостройки в таком районе.
ответить

А вы

35 минут назад
Елена, берегите честь смолоду.
ответить

У нас

42 минуты назад
секретов нет !
ответить

Ваши ставки, господа !

46 минут назад
Когды мы там увидим очередную 24-этажку !
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Житель

49 минут назад
Главный вопрос, что с заброшенным зданием которое обещали снести , а в итоге продали кому то своему с администрации.
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Елена

50 минут назад
Туалет снесли парням везет под каждым деревцем отвернулись и сделали дело а как же нам девочкам?!
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Незнайка

57 минут назад
Грядёт очередной Шанхай. Человейники стоят уже друг на друге. Был когда-то хороший уютный район, где было приятно гулять, где было на чем остановить взгляд. Аминь.
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