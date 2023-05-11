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19 минут назад

В охранной зоне ЛЭП на улице Папина оказалась детская площадка

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В охранной зоне ЛЭП на улице Папина оказалась детская площадка

«Липецкэнерго» готово убрать опасную линию электропередач при соответствующем обращении мэрии Липецка.

Между домами №№ 21 и 21/3 по улице Папина прямо под проводами ЛЭП находится детская площадка. Кто поместил площадку в таком опасном месте неизвестно: с того момента, когда под ЛЭП появилась игровая зона, в мэрии уже сменилось несколько поколений чиновников. Не знает времени появления детской площадки и депутат Липецкого горсовета по 15-му избирательному округу Екатерина Пинаева.

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— Помню, что когда с проезжей части улицы Папина убирали под землю ЛЭП, а это было в конце 2019 года, эту детскую площадку хотели демонтировать. Но ветку ЛЭП, которая идет через жилой массив между улицами Папина, через проспект Победы, улицу Индустриальную на Манеж, под землю не убрали, и горка с песочницей, турники и брусья так под проводами и осталась, — говорит депутат.

В личных беседах чиновники мэрии говорят, что это — скандал. Что нужно сносить или ЛЭП, или детскую площадку. Но, как оказалось, в охранной зоне высоковольтной линии находятся детский сад №8, областной колледж искусств имени К.Н. Игумнова и несколько жилых домов.

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Тем временем на табличках, укрепленных на опорах ЛЭП, указано, что в ее охранную зону входит территория в 15 метров шириной от каждого крайнего провода.

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В регионе уже были случаи, когда по решениям судов, истцом в которых выступали энергетики, сносили частные дома, попавшие в охранную зону линий в 10 кВ, а через жилую зону в Липецке и соцобъекты проходит линия напряжением и вовсе в 35 кВ!

— Благодарим вас за ответственную позицию в вопросах электробезопасности населения,— ответили нам в пресс-службе липецкого филиала «Россетей» и сообщили, что воздушная линия 35 кВ «Город–Левая –Правая» передана в зону эксплуатационной ответственности «Липецкэнерго» лишь 1 октября 2021 года.

— Соответственно, на момент принятия воздушной линии в ее охранной зоне уже располагались различные строения, в том числе жилые дома, детский сад, детская площадка. Переустройство электросетевых объектов — перевод линий электропередачи в кабельное исполнение или вынос из жилой зоны — должны инициировать органы власти. «Липецкэнерго», в свою очередь, готово к исполнению таких административных решений. Пока же сообщаем, что линия находится в исправном техническом состоянии, контроль которого осуществляется в соответствии с действующими требованиями и стандартами.
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Комментарии (1)

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Вот это номер | ))))))

11 минут назад
Не знает времени появления детской площадки и депутат Липецкого горсовета по 15-му избирательному округу Екатерина Пинаева.
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