Небольшие дожди и до +21: в Липецкую область возвращается тепло

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в области повышенного атмосферного давления - лишь местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, возможна гроза. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-15 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 мая в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северный, 7-12 м/сек. Ночью — от +3 до +8 градусов, днем — от +16 до +21 градуса.



В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ночью будет от +4 до +6 градусов, днем — от +18 до +20 градусов.



День 12 мая стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году – 2 градуса мороза.



