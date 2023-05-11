Погода в Липецке

сегодня, 17:00

Небольшие дожди и до +21: в Липецкую область возвращается тепло

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#потепление
Небольшие дожди и до +21: в Липецкую область возвращается тепло

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в области повышенного атмосферного давления - лишь местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, возможна гроза. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-15 градусов тепла, что в пределах нормы. 

По прогнозу областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 мая в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северный, 7-12 м/сек. Ночью — от +3 до +8 градусов, днем —  от +16 до +21 градуса. 

В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ночью будет от +4 до +6 градусов, днем —  от +18 до +20 градусов.

День 12 мая стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году – 2 градуса мороза. 

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#потепление

Комментарии (1)

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александр

28 минут назад
Погода .любимая рубрика там напиши минус 20 и плюс 10 .уже сюжет .а вы все про машины пишете
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