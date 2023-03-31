Происшествия

32 минуты назад

И снова падение с высоты. И снова — мужчина. И снова — четвертый этаж

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#падение с высоты
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И снова падение с высоты. И снова — мужчина. И снова — четвертый этаж

Полиция разбирается в обстоятельствах причины получения тяжелых травм еще одним жителем Липецка.

Вчера на телефон дежурной части УМВД РФ по Липецкой области поступил звонок из приемного покоя горбольницы №1 Липецка о доставленном пациенте с признаками падения с высоты.

Как стало известно GOROD48, в клинику доставили мужчину 1996 года рождения, который упал с балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже дома №27 по улице Папина.

— Проводится доследственная проверка обстоятельств, при которых мужчина получил травмы, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

В ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» рассказали, что доставленный с улицы Папина пострадавший находится в реанимации. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Это — второй случай падения с высоты на этой неделе. В среду в горбольницу «Свободный сокол» доставили жителя улицы Ангарской, который также упал с четвертого этажа. Бригаде «скорой помощи» он сообщил, что его сбросили с балкона, но полицейские не нашли подтверждения его слов.
4 817
#падение с высоты
1

Комментарии (4)

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Липчанин

9 минут назад
Весна. Обострения.
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однако

15 минут назад
4 в японии -смерть,у них не обозначают этим числом дома и пр.
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первый

19 минут назад
достали .опять гравитация убила.
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Витек

22 минуты назад
А это не тот же самый мужик?
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