Происшествия
32 минуты назад
И снова падение с высоты. И снова — мужчина. И снова — четвертый этаж
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Полиция разбирается в обстоятельствах причины получения тяжелых травм еще одним жителем Липецка.
Вчера на телефон дежурной части УМВД РФ по Липецкой области поступил звонок из приемного покоя горбольницы №1 Липецка о доставленном пациенте с признаками падения с высоты.
Как стало известно GOROD48, в клинику доставили мужчину 1996 года рождения, который упал с балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже дома №27 по улице Папина.
— Проводится доследственная проверка обстоятельств, при которых мужчина получил травмы, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
В ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» рассказали, что доставленный с улицы Папина пострадавший находится в реанимации. Его состояние медики оценивают как тяжелое.
Это — второй случай падения с высоты на этой неделе. В среду в горбольницу «Свободный сокол» доставили жителя улицы Ангарской, который также упал с четвертого этажа. Бригаде «скорой помощи» он сообщил, что его сбросили с балкона, но полицейские не нашли подтверждения его слов.
Как стало известно GOROD48, в клинику доставили мужчину 1996 года рождения, который упал с балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже дома №27 по улице Папина.
— Проводится доследственная проверка обстоятельств, при которых мужчина получил травмы, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
В ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» рассказали, что доставленный с улицы Папина пострадавший находится в реанимации. Его состояние медики оценивают как тяжелое.
Это — второй случай падения с высоты на этой неделе. В среду в горбольницу «Свободный сокол» доставили жителя улицы Ангарской, который также упал с четвертого этажа. Бригаде «скорой помощи» он сообщил, что его сбросили с балкона, но полицейские не нашли подтверждения его слов.
4 817
Липчанин
однако
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Витек