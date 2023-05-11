На Соборной площади можно увидеть беспилотники

Дроны — часть экспозиции подготовленной для заседания экспертного совета комитета Госдумы по промышленности и торговле.





11 мая в правительстве Липецкой области пройдет выездное заседание экспертного совета комитета Госдумы по промышленности и торговле. Депутаты и чиновники обсудят развитие машиностроения.Одной из тем заседания станет использование беспилотников в сельском хозяйстве. Образцы такой техники сегодня выставлены у здания правительства и в его вестибюле.