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50 минут назад

На Соборной площади можно увидеть беспилотники

1 843
#машиностроение #беспилотники
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На Соборной площади можно увидеть беспилотники

Дроны — часть экспозиции подготовленной для заседания экспертного совета комитета Госдумы по промышленности и торговле.

11 мая в правительстве Липецкой области пройдет выездное заседание экспертного совета комитета Госдумы по промышленности и торговле. Депутаты и чиновники обсудят развитие машиностроения.

Одной из тем заседания станет использование беспилотников в сельском хозяйстве. Образцы такой техники сегодня выставлены у здания правительства и в его вестибюле.

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Фото пресс-службы правительства Липецкой области
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#машиностроение #беспилотники
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