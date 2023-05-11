Сегодня в Липецке: вечер музыки, виниловые пластинки и новая серия культового фильма

Рассказываем все необходимое про наступивший четверг.

Столбик вверх

В Липецке немного потеплеет. Температура поднимется до 15-17 градусов, но днём возможен небольшой дождь.







Отключения воды

С 10:00 до 20:00 временные неудобства испытают жители улиц Депутатской, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55Б, 56, 57, 61, 61а, 63, 65, 78, 80, 81; Индустриальной, 1, 2, 3, 3а, 4, 19, 21, 21а, 21б, 23, 43, 44, 45, 47; Киевской, , 1, 34, 36, 41; . Космонавтов, 21, 23; Механизаторов, 8, 8б, 8б/1, 11, 9, 10, 10а, 10ст.1, 10ст.2, 11, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 15в, 16, 14, ст.16, 17, 17б, 18, 18/1, 18ст.1, 19, 19а, 19б, 20, 21, ст.9 (центр реабилитации); М.Расковой, 6; Суворова, 28; переулка Вишневого, 1а; проспекта Победы, 29, 47а, 51, 51/1, 51/2, 51/3 55, 57, 61, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 87/2.







Не будет воды и в частном секторе улиц Верхней, Володарского, Воровского, Даргомыжского, Депутатской, Индустриальной, Киевской, Комсомольской, Котовского, Крымской 1-й, Крымской 2-й, Пригородной, Чкалова, Школьной, в переулках Вишнёвом и Фруктовом.

Отключения света

С 9:00 до 17:00 временно приостановят подачу электроэнергии жителям улиц Ангарской, 1, 31в, 31д, 31е, 52; Взлётной; Детской, дома 18 – 24; Коттеджной, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12; Маргелова; Романовской, 1 – 10; переулков Лирического, 1 – 5; Рудного, 17; Серебристого, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13; Туманного, 1 – 8, а также в садоводческих товариществах Горняк, «Горняк 1», «Спутник».







С 9:00 до 16:00 не будет света в переулках Товарном, 1б, 3 и Универсальном, 1, 2, 2б, 2к.

Самое короткое отключения с 9:-- до 12:00 ждёт жителей улиц 9 мая, 5; М.Расковой, 2а, 2б.

Пробки

Липецкие пробки, конечно, меньше московских, но и в них можно застрять, особенно утром. Поэтому не устаём советовать водителям: перед выездом изучите дорожную обстановку в «Яндекс-пробках» или аналогичных приложениях, чтобы не начинать день с опоздания.

Вечер музыки (6+)

Сегодня вечером липчане могут насладиться волшебными звуками классической музыки композитора Сергея Рахманинова в честь его 150-летия.







Концерт состоится в Липецкой колледже искусств им. К.Н. Игумнова (Студенческий городок, 6). Выступают Липецкий симфонический оркестр (дирижёр – заслуженный артист РФ Владислав Булахов) и солист из Москвы на фортепиано Александр Князев. В программе прозвучат сочинение для фортепиано с оркестром, «Цыганское каприоччио», «Вокализ», «Весенние воды», «Элегия», арии из оперы «Алеко» и другие произведения.

Старый добрый винил (12+)

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке в 13:00 состоится необычная экскурсия, посвященная девайсам прошлого, многие из которых современное поколение никогда и не видело.

«По глади диска раскаленной скользит волшебная игла» - это про виниловые пластинки и грамзапись XX века.

Участники познакомятся с историей грамзаписи, узнают, из каких материалов делали пластинки, какую технику использовали для их прослушивания и кто из известных россиян был первым обладателем граммофона. А во время «Шумовой викторины» попытаются отгадать по звуку, какой предмет его издает, ведь для многих уже не знакомы звуки печатной машинки или набора номера дискового телефона. Основной интригой встречи станет ответ на вопрос, что общего между шоколадной фабрикой «Эйнемъ» (ныне «Красный Октябрь») и производством грампластинок.

Поэзия Андрея Вознесенского (+12)

А в информационно-библиотечном Центре им. Е. Смургиса (ул. Вермишева, 11) сегодня Открывается книжная выставка «Поэзия ХХ века. Андрей Вознесенский».

12 мая 2023 года исполнилось бы 90 лет со дня рождения советского поэта-классика. Его творчество не слишком одобряли власти, несмотря на такое отношение, Андрей Андреевич стал лауреатом Государственной премии СССР. Лирика Вознесенского пользуется особенным спросом у благодарных читателей и сегодня.







Вниманию читателей представлены сборники прозы, стихов, а также поэмы. Андрей Вознесенский считал себя последователем Владимира Маяковского и был единственным учеником Бориса Пастернака. Вознесенский первым стал работать в новом жанре поэзии – видеомы. Он написал сотни стихов, поэм и пьес, в том числе либретто к легендарной рок-опере «Юнона и Авось». Андрей Вознесенский известен и как поэт-песенник. Именно ему принадлежат стихи к таким шлягерам, как «Плачет девочка в автомате», «В моей стране», Два стрижа», «Миллион алых роз», которые исполняли И. Кобзон Л. Зыкина, Е. Осин, С. Ротару, Ф. Киркоров и многие другие.

Выставка будет работать до 21 мая. График работы библиотеки: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, воскресенье – с 9:00 до 17:00. Вход на выставку свободный.

Сдай макулатуру – спаси дерево

Сегодня в Липецке и пригороде пройдёт экологическая акция. Вывозить макулатуру будут и у частных лиц и у организаций, собравших более 300 кг старой бумаги. Организации могут оставить предварительно заявку на сайте www.сдай-бумагу.рф или www.sdai-bumagu.com.

Вывоз будет производиться силами и транспортом организаторов акции.



Кинопремьеры

Четверг – традиционный день кинопремьер, поэтому мы с удовольствие познакомим вас с новинками, которые вы можете увидеть в липецких кинотеатрах.

«14+: Продолжение». Россия, 2023. Мелодрама. Режиссёр Андрей Зайцев (12+)

Леше больше не 14, ему — 18! Он встречает яркую и открытую Настю, которая переворачивает его привычный мир, но все еще вспоминает свою первую любовь Вику. Он становится взрослее, а проблемы — серьезнее. Но, как и раньше, справиться с жизненными сложностями и ответить на все вопросы о любви, семье и долге Леша должен самостоятельно.

В ролях: Глеб Калюжный, Ольга Озоллапиня, Полина Гухман.

«Мама мафия». США, 2023. Комедия Режиссёр Кэтрин Хардвик (18+)

Американка наследует мафиозную империю своего дедушки в Италии. Руководствуясь консильером фирмы, она весело бросает вызов всем ожиданиям в качестве нового главы семейного бизнеса.

В ролях: Моника Белуччи, Тони Коллетт, Роб Хюбель.

«Чужой. Вторжение». США, 2023. Фанстастика, ужасы. Режиссёр Фред Сирп (18+)

Новая серия культовых фильмов про «чужих». Группа молодых людей проникает в дом ученого и обнаруживает в его подвале кокон неизвестного происхождения. Вечеринка оборачивается кошмаром, когда нечто вырывается наружу. Любопытство приводит молодых людей к знакомству с ксеноморфом, которое заканчивается для них смертью.

В ролях Эмбер Дойг-Торн, Мэй Кэлли, Николай Леон, Бао Тию.

Дорогие липчане! Рабочая неделя короткая, сделать ещё нужно немало, но уже хочется и новых выходных. Отвлечься можно с помощью новостей, благо липчане смогут видеть их в одном месте – на GOROD48. Чаща заходите на сайт, с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас снова и снова.