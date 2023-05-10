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сегодня, 16:21

В районе Дикого завтра – большое отключение холодной воды

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#отключение
В районе Дикого завтра – большое отключение холодной воды

Неудобства из-за отсутствия холодной воды завтра, 11 мая, ожидают жителей трех районов Липецка – «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в компании. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется район Дикого и часть прилегающего к нему проспекта Победы: дома №№ 29, 47а, 51, 51/1, 51/2, 51/3 55, 57, 61, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 87/2 по проспекту Победы, №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 19, 21, 21а, 21б, 23, 43, 44, 45, 47 по улице Индустриальной, №№ 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55Б, 56, 57, 61, 61а, 63, 65, 78, 80, 81 по улице Депутатской, №№ 1, 34, 36, 41 по улице Киевской, №№ 8, 8б, 8б/1, 11, 9, 10, 10а, 10ст.1, 10ст.2, 11, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 15в, 16, 14, ст.16, 17, 17б, 18, 18/1, 18ст.1, 19, 19а, 19б, 20, 21, ст.9 (центр реабилитации) по улице Механизаторов, №№ 1, 34, 36, 41 в Вишневом переулке, ЦТП ПАО «Квадра», частный сектор улиц Депутатской, Володарского, Индустриальной, Даргомыжского, Воровского, Киевской, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Верхней, Пригородной, Кирова, Комсомольской, Котовского, Школьной, Чкалова, переулков Вишневого, Фруктового, Верещагина. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Депутатская, 51а. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 21, 23 по улице Космонавтов – машина с водой будет находиться возле дома № 21. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах № 28 по улице Суворова, № 6 по улице М. Расковой. Воду подвезут к дому № 26 по улице Суворова. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

319
#отключение

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