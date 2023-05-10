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Два человека погибли и 28 пострадали в авариях за праздничные дни

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#авария #ДТП
Два человека погибли и 28 пострадали в авариях за праздничные дни

Автоинспекторы зафиксировали 12 серьезных ДТП.

С 7 по 9 мая на дорогах Липецкой области произошли 12 дорожных аварий, в которых пострадали люди.
 
Как сообщает УГИБДД, 7 мая  около четырех часов утра в Задонском районе на трассе Стебаево – Задонск – Долгоруково 20-летний водитель «ВАЗ-2112» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. Водитель погиб на месте, а его 20-летний пассажир получил травмы.

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В тоже утро на дороге Двуречки – Грязи автомобиль «Лада Приора» столкнулся с грузовиком «МАН». В аварии погиб 36-летний водитель  «Приоры».

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Днем 7 мая в селе Доброе столкнулись автомобили «Лада Приора» с 22-летней девушкой за рулем и «Рено» под управлением 18-летнего водителя. Оба водителя, 3-летняя пассажирка «Приоры» и два пассажира «Рено» госпитализированы с различными травмами.

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Вечером в Становлянском районе на трассе «Дон» произошло еще одно серьезное ДТП: грузовик «Скания» под управлением 40-летнего мужчины столкнулся с легковым автомобилем «Киа» 33-летнего водителя. В аварии пострадали шесть человек: водитель «Киа» и пять его пассажиров, в том числе дети 3-х, 5-ти и 10-ти лет. Все пострадавшие госпитализированы.

8 мая в Липецком районе на трассе Липецк – Чаплыгин 26-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением и автомобиль столкнулся со световой опорой. Водитель его 36-летняя пассажирка доставлены в больницу.

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9 мая в Лебедянском районе на дороге Шовское – Сурки 43-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, и машина перевернулась. Водитель госпитализирован. 


Кроме этих ДТП, автоинспекторы зарегистрировали еще 59 столкновений автомобилей, они обошлись без спострадавших.

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#авария #ДТП

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