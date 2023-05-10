Происшествия
сегодня, 10:30
Два человека погибли и 28 пострадали в авариях за праздничные дни
Автоинспекторы зафиксировали 12 серьезных ДТП.
С 7 по 9 мая на дорогах Липецкой области произошли 12 дорожных аварий, в которых пострадали люди.
Как сообщает УГИБДД, 7 мая около четырех часов утра в Задонском районе на трассе Стебаево – Задонск – Долгоруково 20-летний водитель «ВАЗ-2112» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. Водитель погиб на месте, а его 20-летний пассажир получил травмы.
В тоже утро на дороге Двуречки – Грязи автомобиль «Лада Приора» столкнулся с грузовиком «МАН». В аварии погиб 36-летний водитель «Приоры».
Днем 7 мая в селе Доброе столкнулись автомобили «Лада Приора» с 22-летней девушкой за рулем и «Рено» под управлением 18-летнего водителя. Оба водителя, 3-летняя пассажирка «Приоры» и два пассажира «Рено» госпитализированы с различными травмами.
Вечером в Становлянском районе на трассе «Дон» произошло еще одно серьезное ДТП: грузовик «Скания» под управлением 40-летнего мужчины столкнулся с легковым автомобилем «Киа» 33-летнего водителя. В аварии пострадали шесть человек: водитель «Киа» и пять его пассажиров, в том числе дети 3-х, 5-ти и 10-ти лет. Все пострадавшие госпитализированы.
8 мая в Липецком районе на трассе Липецк – Чаплыгин 26-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением и автомобиль столкнулся со световой опорой. Водитель его 36-летняя пассажирка доставлены в больницу.
9 мая в Лебедянском районе на дороге Шовское – Сурки 43-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, и машина перевернулась. Водитель госпитализирован.
Кроме этих ДТП, автоинспекторы зарегистрировали еще 59 столкновений автомобилей, они обошлись без спострадавших.
Как сообщает УГИБДД, 7 мая около четырех часов утра в Задонском районе на трассе Стебаево – Задонск – Долгоруково 20-летний водитель «ВАЗ-2112» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. Водитель погиб на месте, а его 20-летний пассажир получил травмы.
В тоже утро на дороге Двуречки – Грязи автомобиль «Лада Приора» столкнулся с грузовиком «МАН». В аварии погиб 36-летний водитель «Приоры».
Днем 7 мая в селе Доброе столкнулись автомобили «Лада Приора» с 22-летней девушкой за рулем и «Рено» под управлением 18-летнего водителя. Оба водителя, 3-летняя пассажирка «Приоры» и два пассажира «Рено» госпитализированы с различными травмами.
Вечером в Становлянском районе на трассе «Дон» произошло еще одно серьезное ДТП: грузовик «Скания» под управлением 40-летнего мужчины столкнулся с легковым автомобилем «Киа» 33-летнего водителя. В аварии пострадали шесть человек: водитель «Киа» и пять его пассажиров, в том числе дети 3-х, 5-ти и 10-ти лет. Все пострадавшие госпитализированы.
8 мая в Липецком районе на трассе Липецк – Чаплыгин 26-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением и автомобиль столкнулся со световой опорой. Водитель его 36-летняя пассажирка доставлены в больницу.
9 мая в Лебедянском районе на дороге Шовское – Сурки 43-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, и машина перевернулась. Водитель госпитализирован.
Кроме этих ДТП, автоинспекторы зарегистрировали еще 59 столкновений автомобилей, они обошлись без спострадавших.
Однако