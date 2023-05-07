Женщина за рулем, без прав, в автомобиле без детского кресла, чуть не угробила четырехлетнюю дочь

В райцентре Доброе столкнулись «Лада Приора» и «Рено». Пострадали 5 человек, в том числе четерехлетняя девочка

Сегодня в Добром, на улице Колхозной, в шестом часу вечера произошло столкновение «Лады» и «Рено».



- По предварительным данным, 22-летняя женщина на «Ладе» с ребёнком в машине выезжала с грунтовой дороги на главную, не предоставила право преимущественного проезда автомашине «Рено». Произошло столкновение. В результате ДТП 5 человек обратились за помощью, четырехлетняя девочка из «Лады Приора» направлена в больницу. Водителей машин и еще двух пассажиров «Рено» обследуют медики. Мама ребенка, 32-летняя женщина ехала без прав, без страховки на машину. В автомобиле отсутствовало детское удерживающее устройство. По факту ДТП проводится проверка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.









