Происшествия
38 минут назад
Рано утром в столкновении легковушки и автоцистерны погиб 36-летний водитель
Накануне в Липецкой области произошли две аварии со смертельными исходами.
7 мая около семи утра в селе Фащевка Грязинского района на улице Советской столкнулись «Лада Приора» и грузовик с цистерной. В аварии погиб 36-летний водитель легкового автомобиля.
- По предварительным данным, при движении водитель «Лады Приоры» нарушил боковой интервал, - рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.
Эта авария вторая со смертельным исходом, произошедшая 7 мая. В четыре часа утра под Задонском вылетел с дороги и несколько раз перевернулся автомобиль «ВАЗ-2112». В аварии погиб 21-летний водитель, его пассажир-ровесник выжил, но попал в больницу с множественными травмами.
- По предварительным данным, при движении водитель «Лады Приоры» нарушил боковой интервал, - рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.
Эта авария вторая со смертельным исходом, произошедшая 7 мая. В четыре часа утра под Задонском вылетел с дороги и несколько раз перевернулся автомобиль «ВАЗ-2112». В аварии погиб 21-летний водитель, его пассажир-ровесник выжил, но попал в больницу с множественными травмами.
Алекс