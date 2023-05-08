Происшествия

38 минут назад

Рано утром в столкновении легковушки и автоцистерны погиб 36-летний водитель

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#авария #ДТП
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Рано утром в столкновении легковушки и автоцистерны погиб 36-летний водитель

Накануне в Липецкой области произошли две аварии со смертельными исходами.

7 мая около семи утра в селе Фащевка Грязинского района на улице Советской столкнулись «Лада Приора» и грузовик с цистерной. В аварии погиб 36-летний водитель легкового автомобиля.

- По предварительным данным, при движении водитель «Лады Приоры» нарушил боковой интервал, - рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.

Эта авария вторая со смертельным исходом, произошедшая 7 мая. В четыре часа утра под Задонском вылетел с дороги и несколько раз перевернулся автомобиль «ВАЗ-2112». В аварии погиб 21-летний водитель, его пассажир-ровесник выжил, но попал в больницу с множественными травмами.
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#авария #ДТП
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Комментарии (1)

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Алекс

4 минуты назад
Место в районе Фащёвки, какое-то проклятое.
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