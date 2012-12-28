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159
56 минут назад
4

Спикер облсовета помог ельчанам обновить дворовые пространства

20 новых спортивных и игровых пространств за месяц и более 100 за пять лет появилось в Ельце. Все это наказы, поступившие к спикеру облсовета Владимиру Серикову.

Финансирование работ осуществлялось за счёт внебюджетных источников региональных предпринимателей, ориентированных на социальные проекты.

Современные и надежные конструкции — качели, горки и турники были установлены в Ельце совместно с местными жителями. За минувший месяц такие объекты смонтированы в переулке Кирпичный, на улицах Костенко, Рабочая, Орджоникидзе, Ани Гайтеровой, Юбилейной и на других территориях. Всего в течение последних 30 дней оборудовано более 20 новых зон, а с 2021 года их количество превысило сотню.

Финансирование работ осуществлялось за счёт внебюджетных источников региональных предпринимателей, ориентированных на социальные проекты. Все ранее поступившие к спикеру наказы и просьбы жителей также находятся в стадии активной отработки. В настоящее время подрядные организации уже ведут монтаж качелей ещё на нескольких городских адресах.

— Знаю, что обустройство дворовых территорий — один из важнейших вопросов для жителей. Буду стараться и дальше помогать им в этом деле, — подчеркнул Владимир Сериков.
благоустройство
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Комментарии (4)

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Как гость
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Мефодий
24 минуты назад
Как жалко, что выборы не каждый год.
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Липецкий Вася
31 минуту назад
забегали перед выборам
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Неделина 20
34 минуты назад
У нас всё тоже хорошо начиналось, но потом деньги освоили 2.4 миллиона и на этом закончилось. Установили качели, турник и ещё одни качели для самых маленьких и на этом закончено освоение денег.
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Гость
43 минуты назад
В Ссёлках напротив школы-35,и под поликлиникой ВОП есть участок с бурьяном.Там малолетки закладки ищут.Может пора заняться Вам наркоманами.
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