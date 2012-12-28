В региональном минздраве проведут проверку по жалобе на долгое ожидание «скорой помощи» на месте ДТП
Липецкая вечЁрка: ограничение продажи бензина, лифт за свой счет и криминальный возлюбленный
В Липецке начался процесс над преступным сообществом, которое обвиняют в смерти семи человек
Общество
159
56 минут назад
4
Спикер облсовета помог ельчанам обновить дворовые пространства
20 новых спортивных и игровых пространств за месяц и более 100 за пять лет появилось в Ельце. Все это наказы, поступившие к спикеру облсовета Владимиру Серикову.
Современные и надежные конструкции — качели, горки и турники были установлены в Ельце совместно с местными жителями. За минувший месяц такие объекты смонтированы в переулке Кирпичный, на улицах Костенко, Рабочая, Орджоникидзе, Ани Гайтеровой, Юбилейной и на других территориях. Всего в течение последних 30 дней оборудовано более 20 новых зон, а с 2021 года их количество превысило сотню.
Финансирование работ осуществлялось за счёт внебюджетных источников региональных предпринимателей, ориентированных на социальные проекты. Все ранее поступившие к спикеру наказы и просьбы жителей также находятся в стадии активной отработки. В настоящее время подрядные организации уже ведут монтаж качелей ещё на нескольких городских адресах.
— Знаю, что обустройство дворовых территорий — один из важнейших вопросов для жителей. Буду стараться и дальше помогать им в этом деле, — подчеркнул Владимир Сериков.
24
0
14
0
1
Комментарии (4)