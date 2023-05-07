Происшествия
сегодня, 12:57
В Задонском районе погиб водитель в перевернувшейся машине
В Задонском районе произошло ДТП – автомобиль «ВАЗ» вылетел с дороги и несколько раз перевернулся
ДТП произошло в районе около 4 часов утра у села Калабино, на автодороге «Задонск – Долгоруково».
- Выехавшими на место сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель «ВАЗ-2112» не справился с управлением при проезде поворота, допустил съезд в кювет и опрокидывание. Водитель погиб на месте. 21-летний пассажир автомобиля получил множественные травмы и доставлен в больницу. Обстоятельства и причины ДТП уточняются, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото: t.me/avto_spas24
- Выехавшими на место сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель «ВАЗ-2112» не справился с управлением при проезде поворота, допустил съезд в кювет и опрокидывание. Водитель погиб на месте. 21-летний пассажир автомобиля получил множественные травмы и доставлен в больницу. Обстоятельства и причины ДТП уточняются, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото: t.me/avto_spas24
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