В Задонском районе погиб водитель в перевернувшейся машине

В Задонском районе произошло ДТП – автомобиль «ВАЗ» вылетел с дороги и несколько раз перевернулся



ДТП произошло в районе около 4 часов утра у села Калабино, на автодороге «Задонск – Долгоруково».



- Выехавшими на место сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель «ВАЗ-2112» не справился с управлением при проезде поворота, допустил съезд в кювет и опрокидывание. Водитель погиб на месте. 21-летний пассажир автомобиля получил множественные травмы и доставлен в больницу. Обстоятельства и причины ДТП уточняются, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



Фото: t.me/avto_spas24









