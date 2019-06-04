Самая старая лужа Липецка теперь богата дичью

Обычную лужу, которая образуется после каждого дождя во дворе дома №3А и Б, облюбовали дикие утки.

Лужа во дворе этого дома существует едва ли не с момента постройки дома. В сухую погоду она пересыхает. Но после каждого маломальского дождя образуется вновь.



После последнего ливня лужа вновь стала полноводной. Но теперь лужа становится полноценным озером – в ней поселились дикие утки.



Прохожие, идущие из магазинов на остановку площади Победы, подкармливают уточек.



