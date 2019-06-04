Общество

8 минут назад

Самая старая лужа Липецка теперь богата дичью

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#утки #лужа
Самая старая лужа Липецка теперь богата дичью

Обычную лужу, которая образуется после каждого дождя во дворе дома №3А и Б, облюбовали дикие утки.

Лужа во дворе этого дома существует едва ли не с момента постройки дома. В сухую погоду она пересыхает. Но после каждого маломальского дождя образуется вновь.  

После последнего ливня лужа вновь стала полноводной. Но теперь лужа становится полноценным озером – в ней поселились дикие утки.

Прохожие, идущие из магазинов на остановку площади Победы, подкармливают уточек. 

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#утки #лужа

Комментарии (1)

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Ваше вымя

4 минуты назад
Для Липецка это нормально, если бы там еще говно плавало то вообще было бы идеально.
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