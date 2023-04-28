Общество

48 минут назад

Пешеходный переход через железнодорожные пути у остановки «Областная больница» закрывается на ремонт

1 296
#ремонтные работы
3
Пешеходный переход через железнодорожные пути у остановки «Областная больница» закрывается на ремонт
2 мая ОАО «РЖД» начнёт капитальный ремонт пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе остановки «Областная больница». Во время ремонта, который продлится до июня, переход будет закрыт. 
 
Альтернативные пешеходные переходы расположены у остановки «Технический университет» и областной поликлиники.
 

1 296
#ремонтные работы
3

Комментарии (1)

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Антон

38 минут назад
Лучше бы рельсы убрали то туда, это же РЖД, частная железная дорога, которая городу не нужна.
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