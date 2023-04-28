Пешеходный переход через железнодорожные пути у остановки «Областная больница» закрывается на ремонт

2 мая ОАО «РЖД» начнёт капитальный ремонт пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе остановки «Областная больница». Во время ремонта, который продлится до июня, переход будет закрыт.



Альтернативные пешеходные переходы расположены у остановки «Технический университет» и областной поликлиники.





