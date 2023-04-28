Общество
41 минуту назад
Через сталинский мост по улице Советской запретили проезд большегрузам
Это случилось после технической экспертизы самого старого моста Липецка, построенного еще в 1948 году.
Департаменте дорожного хозяйства и благоустройства Липецка получил данные экспертизы моста на улице Советская, расположенного в районе площади Революции. Как сообщает пресс-служба мэрии, эксперты рекомендовали ограничить 25 тоннами максимально допустимую массу транспортных средств, проезжающих по мосту, и 12 тоннами массу, приходящуюся на ось. Ограничения уже вступили в силу и сохранятся до реконструкции сооружения.
Мост через водоотводной канал реки Липовки 1948 года постройки один из самых маленьких в городе - его длина чуть не дотягивает до 12 метров. Иногда мост называют «сталинским» и «горбатым». В последний раз его техническое состояние оценивалось в 2004 году, тогда инженеры АНТЦ «Академархстройцентр» высказались так: «целесообразно строительство нового взамен существующего, так как реконструкция моста требует полной замены пролетных конструкций и береговых устоев, при этом затраты на реконструкцию будут сопоставимы со строительством нового моста».
Проекты реконструкции этого моста и соседнего, по улице Первомайской, были заказана департаментов градостроительства и архитектуры мэрии еще в прошлом году. Однако проектировщики с заданием не справились. Процент освоения средств по обоим контрактам составил 25,1%. В департаменте пообещали, что эта работа будет сделана весной нынешнего года. Когда мосты попадут в ремонт, пока неизвестно.
Мост через водоотводной канал реки Липовки 1948 года постройки один из самых маленьких в городе - его длина чуть не дотягивает до 12 метров. Иногда мост называют «сталинским» и «горбатым». В последний раз его техническое состояние оценивалось в 2004 году, тогда инженеры АНТЦ «Академархстройцентр» высказались так: «целесообразно строительство нового взамен существующего, так как реконструкция моста требует полной замены пролетных конструкций и береговых устоев, при этом затраты на реконструкцию будут сопоставимы со строительством нового моста».
Проекты реконструкции этого моста и соседнего, по улице Первомайской, были заказана департаментов градостроительства и архитектуры мэрии еще в прошлом году. Однако проектировщики с заданием не справились. Процент освоения средств по обоим контрактам составил 25,1%. В департаменте пообещали, что эта работа будет сделана весной нынешнего года. Когда мосты попадут в ремонт, пока неизвестно.
гость
Коммунист
да уж