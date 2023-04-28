Общество

41 минуту назад

Через сталинский мост по улице Советской запретили проезд большегрузам

3 539
#мост
3
Через сталинский мост по улице Советской запретили проезд большегрузам

Это случилось после технической экспертизы самого старого моста Липецка, построенного еще в 1948 году.

Департаменте дорожного хозяйства и благоустройства Липецка получил данные экспертизы моста на улице Советская, расположенного в районе площади Революции. Как сообщает пресс-служба мэрии, эксперты рекомендовали ограничить 25 тоннами максимально допустимую массу транспортных средств, проезжающих по мосту, и 12 тоннами массу, приходящуюся на ось. Ограничения уже вступили в силу и сохранятся до реконструкции сооружения.

Мост через водоотводной канал реки Липовки 1948 года постройки один из самых маленьких в городе - его длина чуть не дотягивает до 12 метров. Иногда мост называют «сталинским» и «горбатым». В последний раз его техническое состояние оценивалось в 2004 году, тогда инженеры АНТЦ «Академархстройцентр» высказались так: «целесообразно строительство нового взамен существующего, так как реконструкция моста требует полной замены пролетных конструкций и береговых устоев, при этом затраты на реконструкцию будут сопоставимы со строительством нового моста».

Проекты реконструкции этого моста и соседнего, по улице Первомайской, были заказана департаментов градостроительства и архитектуры мэрии еще в прошлом году. Однако проектировщики с заданием не справились. Процент освоения средств по обоим контрактам составил 25,1%. В департаменте пообещали, что эта работа будет сделана весной нынешнего года. Когда мосты попадут в ремонт, пока неизвестно.
3 539
#мост
3

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

гость

1 минуту назад
Коммунист, пофамильно назови кто .
ответить

Коммунист

16 минут назад
Они даже покрасить не могут то, что Сталин им построил.
ответить

да уж

30 минут назад
Ну никогда такого не было и вот опять.
ответить
Новое слово в детской инженерии: в Липецк пришла сеть школ РобоКидс!
14
Новое слово в детской инженерии: в Липецк пришла сеть школ РобоКидс!
Бизнес

Еще в рубрике

Провалившийся люк на улице Папина грозит невнимательным водителям потерей колеса
#провал
1
Провалившийся люк на улице Папина грозит невнимательным водителям потерей колеса

28 минут назад

Общество
Подземный переход у Центрального рынка снова затопило
#подземный переход
14
Подземный переход у Центрального рынка снова затопило

сегодня, 10:06

Общество
Сегодня в Липецке: уникальная выставка, субсидия на детский отдых и острая нехватка барменов
#Сегодня в Липецке
6
Сегодня в Липецке: уникальная выставка, субсидия на детский отдых и острая нехватка барменов

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: видео несчастного случая в бассейне, как поедут трамваи, и кому достанется мандат ...
#вечЁрка #бассейн #трамваи
5
Липецкая вечЁрка: видео несчастного случая в бассейне, как поедут трамваи, и кому достанется мандат ...

вчера, 20:23

Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду, в десятках домов — свет
#отключения
На трех улицах Липецка отключат холодную воду, в десятках домов — свет

вчера, 17:41

Общество
Дептранс взял паузу до конца мая на решение вопроса безлимитной работы садоводческих маршрутов
#транспорт
22
Дептранс взял паузу до конца мая на решение вопроса безлимитной работы садоводческих маршрутов

вчера, 16:12

Общество