Спорт

сегодня, 21:32

«Металлург» поделил очки с Владивостоком почти без свидетелей

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#Футбол #"Металлург"
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«Металлург» поделил очки с Владивостоком почти без свидетелей

Игра получилась не скучной, но опять липчане не смогли нажать во втором тайме из-за нехватки игроков. А на трибунах не хватало болельщиков.

«Металлург» при пустых трибунах родного стадиона сыграл вничью с «Динамо-Владивосток» - 0:0.

Несмотря на счёт, игра получилась весёлой, вместив в себя и не засчитанный гол липчан, и моменты и голевые моменты у обеих команд, которые могли стать решающими, и удаление Первушина – на наше счастье не главного тренера «Металлурга», а 29-летнего защитника гостей Фёдора Первушина, за 5 минут до конца основного времени схлопотавшего вторую жёлтую карточку.

Жаль, что все эти страсти видело так мало зрителей – не более 400 человек. Любопытно, что на первую весеннюю игру с «Калугой» (0:2) в Липецке, по данным протокола, пришли 2 600 человек – приличная посещаемость по нынешним временам. После этого наша команда играть хуже не стала, победила в гостях лидера – саратовский «Сокол» - 3:1, а посещаемость рухнула в несколько раз.

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А ведь когда-то Липецк считался футбольным

Конечно, сегодня сказалась и предпраздничная суета перед Пасхой, и похолодание в Липецке, но больше всего, на наш взгляд – крайне неудачное время игры – 14:00. В Интернете люди жаловались, что работают и по субботам и не успевают отпроситься, а ещё – получилась накладка с матчем липецкого мини-футбольного клуба, который в это же время проводил ответную четвертьфинальную встречу с «Сибтранзимом» из Новокузнецка. В СК «Атлант» под Липецким сегодня был биток, а это значит, что «Металлург» недосчитался нескольких сотен зрителей и сегодня, мог бы увеличить посещаемость своей игры почти вдвое. Жаль, что это никому оказалось не нужно.

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Патриотическую поддержку изображали мальчики из спортивной школы, да и то только в момент выхода команд на поле

Динамовцы Владивостока зарекомендовали себя играющей командой. В 1-м туре весны они перебегали в Москве крепкий «Сахалинец» - 4:2, а неделю назад уступили в Брянске своим одноклубникам, владея мячом 69 процентов игрового времени. В Липецке бело-голубые не смогли выставить оптимальный состав: из-за перебора жёлтых карточек на поле не смог выйти дальневосточный «Войдель» Максим Машнёв и самое крутое зимнее приобретение команды – форвард Сослан Лысенко. Начинавший сезон в первой лиге в махачкалинском «Динамо» форвард в прошлом туре заработал удаление.

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У «Металлурга» стартовый состав не меняется уже третью игру, а как иначе, если зимой команда впервые в истории не смогла усилиться. А бойцы к концу сезона начинают выпадать: форвард Руслан Ахвледиани недавно перенёс операцию и выбыл на длительный срок, а хавбек Максим Болдырев пропускал матч из-за дисквалификации. В итоге у Сергея Первушина на скамейке остались всего шестеро полевых игроков – куда это годиться?

В первом тайме самый реальный шанс был у липецкого полузащитника Максима Гайдукова, убежавшего один на один с вратарём Алилом Магомедовым, но не сумевшего его переиграть.

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Выход на рандеву с голкипером

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В борьбе Гайдуков сумел лишь нанести вратарю небольшую травму, пришлось оказывать помощь.

Первую замену Первушин сделал уже в перерыве сняв с игры автора «хет-трика» в прошлой игре в Саратове Илью Глебова. Видимо, молодой нападающий неделю назад выплеснул все эмоции, сегодня его было не видно и не слышно.

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Глебов сегодня был незаметен

В бой был брошен Михаил Заботкин и чуть не стал героем матча. В одной из атак Заботкин в невероятном прыжке с нулевого угла сумел закрутить мяч так, что казалось, что он летел в ворота. Максим Григорьев решил перестраховаться и в последний момент подставил голову, но оказалось зря: нападающий очутился в положении «вне игры», мяч не был засчитан.

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Михаил Заботкин мог стать героем матча

Во втором тайме моментов у динамовцев было больше. А ближе к концу после удара Дмитрия Котова в ближнюю «девятку» липчан выручил только невероятный сейв вратаря Максима Матюши.

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Удар с убойной позиции...

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... Матюша достал, по сути, "мертвяк".

Много проблем доставлял 21-летний Сергей Смородский, который обыгрывал порой и по двое липчан.

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Остановить Смородского опять пытаются чуть ли не всей командой.

Этот хавбек – главный трансферный актив динамовцев на будущее. Ещё зимой его хотел забрать «СКА-Хабаровск», но нынешний клуб не отпустил. По словам главного тренера Дмитрия Фомина, парню нужно доиграть сезон в нынешней команде, чтобы окончательно почувствовать уверенность, а хорошие предложения не заставят долго себя ждать. Возможно, сегодня мы наблюдали за действиями будущего игрока сборной России.

На 85-й минуте случился небольшой скандал: защитник гостей Первушин слишком явно попытался выпросить пенальти.

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На фото видно, что он падает. Хотя рядом нет никого из липчан.

За это главный судья Андрей Зубов из Азова показал симулянту желтую карточку. А она оказалась у него второй. 5 минут, плюс 2 добавленные арбитром ко втором тайму были у липчан, чтобы реализовать численное преимущество, но дело ограничилось лишь парой опасных стандартов.

- Если бы длина нашей скамейки позволяла бы всегда усиливать игру во втором тайме, результаты были бы выше, - вынужден был признать после матча Первушин-тренер.

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Усилить бы игру, а некем

«Металлург» поднялся на одну строчку вверх – на 3-е место. Отставание от «Сокола» увеличилось до 9 очков, но в основном пелотоне результаты крайне плотные.

Идущую на 6-м месте «Рязань» мы опережаем всего на 2 балла, а с учётом возможной реформы во второй лиге, нам нужно финишировать в первой «пятёрке». Иначе наши мечтатели о выходе в ФНЛ на следующий сезон рискуют остаться по факту в третьей лиге.

Следующая игра 22 апреля в Раменском с «Сатурном».

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#Футбол #"Металлург"
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Комментарии (1)

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Липчанин

43 минуты назад
Сатурн это тот, который недавно ещё в Премьер-Лиге играл?
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