«Металлург» поделил очки с Владивостоком почти без свидетелей

Игра получилась не скучной, но опять липчане не смогли нажать во втором тайме из-за нехватки игроков. А на трибунах не хватало болельщиков.

«Металлург» при пустых трибунах родного стадиона сыграл вничью с «Динамо-Владивосток» - 0:0.

Несмотря на счёт, игра получилась весёлой, вместив в себя и не засчитанный гол липчан, и моменты и голевые моменты у обеих команд, которые могли стать решающими, и удаление Первушина – на наше счастье не главного тренера «Металлурга», а 29-летнего защитника гостей Фёдора Первушина, за 5 минут до конца основного времени схлопотавшего вторую жёлтую карточку.

Жаль, что все эти страсти видело так мало зрителей – не более 400 человек. Любопытно, что на первую весеннюю игру с «Калугой» (0:2) в Липецке, по данным протокола, пришли 2 600 человек – приличная посещаемость по нынешним временам. После этого наша команда играть хуже не стала, победила в гостях лидера – саратовский «Сокол» - 3:1, а посещаемость рухнула в несколько раз.



А ведь когда-то Липецк считался футбольным



Конечно, сегодня сказалась и предпраздничная суета перед Пасхой, и похолодание в Липецке, но больше всего, на наш взгляд – крайне неудачное время игры – 14:00. В Интернете люди жаловались, что работают и по субботам и не успевают отпроситься, а ещё – получилась накладка с матчем липецкого мини-футбольного клуба, который в это же время проводил ответную четвертьфинальную встречу с «Сибтранзимом» из Новокузнецка. В СК «Атлант» под Липецким сегодня был биток, а это значит, что «Металлург» недосчитался нескольких сотен зрителей и сегодня, мог бы увеличить посещаемость своей игры почти вдвое. Жаль, что это никому оказалось не нужно.



Патриотическую поддержку изображали мальчики из спортивной школы, да и то только в момент выхода команд на поле



Динамовцы Владивостока зарекомендовали себя играющей командой. В 1-м туре весны они перебегали в Москве крепкий «Сахалинец» - 4:2, а неделю назад уступили в Брянске своим одноклубникам, владея мячом 69 процентов игрового времени. В Липецке бело-голубые не смогли выставить оптимальный состав: из-за перебора жёлтых карточек на поле не смог выйти дальневосточный «Войдель» Максим Машнёв и самое крутое зимнее приобретение команды – форвард Сослан Лысенко. Начинавший сезон в первой лиге в махачкалинском «Динамо» форвард в прошлом туре заработал удаление.







У «Металлурга» стартовый состав не меняется уже третью игру, а как иначе, если зимой команда впервые в истории не смогла усилиться. А бойцы к концу сезона начинают выпадать: форвард Руслан Ахвледиани недавно перенёс операцию и выбыл на длительный срок, а хавбек Максим Болдырев пропускал матч из-за дисквалификации. В итоге у Сергея Первушина на скамейке остались всего шестеро полевых игроков – куда это годиться?

В первом тайме самый реальный шанс был у липецкого полузащитника Максима Гайдукова, убежавшего один на один с вратарём Алилом Магомедовым, но не сумевшего его переиграть.





Выход на рандеву с голкипером





В борьбе Гайдуков сумел лишь нанести вратарю небольшую травму, пришлось оказывать помощь.

Первую замену Первушин сделал уже в перерыве сняв с игры автора «хет-трика» в прошлой игре в Саратове Илью Глебова. Видимо, молодой нападающий неделю назад выплеснул все эмоции, сегодня его было не видно и не слышно.



Глебов сегодня был незаметен



В бой был брошен Михаил Заботкин и чуть не стал героем матча. В одной из атак Заботкин в невероятном прыжке с нулевого угла сумел закрутить мяч так, что казалось, что он летел в ворота. Максим Григорьев решил перестраховаться и в последний момент подставил голову, но оказалось зря: нападающий очутился в положении «вне игры», мяч не был засчитан.



Михаил Заботкин мог стать героем матча



Во втором тайме моментов у динамовцев было больше. А ближе к концу после удара Дмитрия Котова в ближнюю «девятку» липчан выручил только невероятный сейв вратаря Максима Матюши.



Удар с убойной позиции...









... Матюша достал, по сути, "мертвяк".



Много проблем доставлял 21-летний Сергей Смородский, который обыгрывал порой и по двое липчан.





Остановить Смородского опять пытаются чуть ли не всей командой.

Этот хавбек – главный трансферный актив динамовцев на будущее. Ещё зимой его хотел забрать «СКА-Хабаровск», но нынешний клуб не отпустил. По словам главного тренера Дмитрия Фомина, парню нужно доиграть сезон в нынешней команде, чтобы окончательно почувствовать уверенность, а хорошие предложения не заставят долго себя ждать. Возможно, сегодня мы наблюдали за действиями будущего игрока сборной России.

На 85-й минуте случился небольшой скандал: защитник гостей Первушин слишком явно попытался выпросить пенальти.





На фото видно, что он падает. Хотя рядом нет никого из липчан.

За это главный судья Андрей Зубов из Азова показал симулянту желтую карточку. А она оказалась у него второй. 5 минут, плюс 2 добавленные арбитром ко втором тайму были у липчан, чтобы реализовать численное преимущество, но дело ограничилось лишь парой опасных стандартов.

- Если бы длина нашей скамейки позволяла бы всегда усиливать игру во втором тайме, результаты были бы выше, - вынужден был признать после матча Первушин-тренер.



Усилить бы игру, а некем



«Металлург» поднялся на одну строчку вверх – на 3-е место. Отставание от «Сокола» увеличилось до 9 очков, но в основном пелотоне результаты крайне плотные.

Идущую на 6-м месте «Рязань» мы опережаем всего на 2 балла, а с учётом возможной реформы во второй лиге, нам нужно финишировать в первой «пятёрке». Иначе наши мечтатели о выходе в ФНЛ на следующий сезон рискуют остаться по факту в третьей лиге.

Следующая игра 22 апреля в Раменском с «Сатурном».