Спорт

сегодня, 22:21

Обескровленный «Металлург» начал весну с поражения

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#Футбол #"Металлург"
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Обескровленный «Металлург» начал весну с поражения

Перед командой погасили часть долгов, но зимний запрет на регистрацию новичков уже начал аукаться.

Липецкий «Металлург» начал весеннюю часть сезона-202/23 с домашнего поражения от «Калуги» - 0:2.

Но сначала о событии, которое произошло за пределами футбольного поля, однако именно с него начал свою речь на послематчевой пресс-конференции, поставив во главу угла, главный тренер «сталеваров» Сергей Первушин. Перед игрой футболистам наконец-то выплатили большую часть долгов, в том числе по премиальным за прошлый год. Напомним, что в первой части сезона «Металлург» одержал 10 побед, а более или менее вовремя ему оплатили только одну, самую первую.

Именно из-за долгов (в том числе перед игроками) РФС наложил на липецкий клуб запрет на регистрацию новичков, поэтому впервые за всю историю чемпионатов России «красно-чёрные» зимой не сумели усилить команду ни одним футболистом. «Металлург» стал даже слабее, ведь три человека команду покинули. В итоге сегодня (и весь остаток сезона) в обойме у Первушина 18 полевых игроков, это если считать полуживого после болезни Александра Викторова и необстрелянного 18-летнего Дмитрия Кукишева, за плечами которого лишь один тайма на профессиональном уровне. Тут особо и не до выбора состава, предсказать который было несложно за неделю-другую до матча.

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В честь рестарта в небо запустили шарики

У его визави из «Калуги» Дмитрия Хомухи (в прошлом блистательного полузащитника ЦСКА, тренера сборной России U-17, выигравшей первенство Европы в 2013 году, прим.) таких проблем не было. Калужане зимой взяли 8 новобранцев (!), в том числе Руслана Ковалёва и Александра Оленёва из белгородского «Салюта», Даниила Ерёмина из «молодежки» «Ростова» и т.д.

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Знаменитый Хомуха со своим помощником Владимиром Скоковым, в 2008 году защищавшим цвета "Металлурга"

И когда сегодня ближе к концу матча требовалось вносить коррективы и освежать игру, скамейка запасных у Хомухи оказалась и качественнее, и длиннее. Что во многом предопределило исход матча. Первушин выглядел просто безоружным перед своим экипированным до зубов оппонентом. В итоге именно в концовке «Калуга» нас «передавила».

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Сергею Первушину приходится продолжать сезон в очень непростой ситуации

Тренерская мысль в игре «Металлурга» была видна: быстрые атаки, отбор мяча и прессинг сразу после потери (нередко – удачно!). Понятный логичный футбол, неделями и месяцами отработанный на тренировках.

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Роман Войдель (слева в прыжке) - теперь защитник

Конечно, сказывался вынужденный из-за кадровых потерь перевод капитана команды Романа Войделя на позицию центрального защитника. Защитник из 37-летнего «Профессора» бесподобный, но в центре поля мы потеряли, пожалуй, самого конструктивного футболиста. Оттого игра несколько упростилась: вместо розыгрышей следовали забросы от центральных защитников на фланги. Беда только, что «Калуга» была к этому готова, а разнообразием тактических вариантов наши тренеры в условиях дефицита человеческого ресурса опять же порадовать не могут.

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Защитники "Металлурга" часто начинали атаки длинными забросами

Но всё-таки это – футбол, и у «Металлурга» были шансы покинуть сегодня поле с высоко поднятой головой. В первом тайме у «Калуги» моментов не было, а у ещё сохранявших свежесть липчан – два. На 36-й минуте после розыгрыша углового Максим Григорьев бил из центра штрафной, но мяч прошёл рядом с дальней штангой.

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Промах Григорьева

А перед самым перерывом Илья Глебов и Максим Елеев закрутили мудрёную комбинацию с передачами пяткой, в результате которой крайний защитник Елеев тоже бил пяткой, но мяч в ворота не попал.

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Максим Елеев

Лучший осенний бомбардир «Металлурга» Глебов мог стать героем матча: на 64-й минуте «обыгравшись» с Григорьевым (тот тоже отдал возвратную передачу пяткой!) 22-летний игрок атаки выскочил один на один с Павлом Ковалёвым, но тот умудрился ногой отбить мяч.

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Илья Глебов очень старался. мог стать героем, а не антигероем матча

К слову, основной страж ворот «Калуги» 33-летний Денис Шебанов не сумел приехать в Липецк из-за простуды, но его удачно подменил Ковалёв. 25-летний голкипер знает, как «сушить» игры с участием «Металлурга»: в нашем чемпионском сезоне-2020/21 он в составе смоленского «Красного» не пропустил в Липецке – 0:0 (Андрей Овчинников на последней минуте запустил пенальти в небеса, прим.), а в Смоленске помог своей команде обыграть фаворита – 2:0.

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Запасной калужский вратарь - стена

Сегодня вратарь вновь выдал прекрасный матч – это опять к слову о длине скамейки. На 71-й минуте после очередной скидки Григорьева бить Глебову с левой было неудобно, на выручку примчался Денис Поярков, который «пальнул» низом как надо, но в кошачьем прыжке Ковалёв вновь спас свою команду.

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Тот самый удар Пояркова...

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... И спасение Ковалёва

А потом…. Не зря сэр Алекс Фергюссон (экс-тренер «Менчествер Юнайтед», один из самых успешных в истории, прим.) говорил, что настоящий футбол начинается после 75-й минуты. Лидеры «Металлурга» подустали, вышедшие на замену парни тоже бились. Но ротация у «Калуги» предсказуемо оказалась качественнее.

И на 77-й минуте гости дождались своего часа. Подсевшая оборона «Металлурга» долго не могла отразить атаку, навесы следовали то с одного фланга, то с другого пока, наконец, пришедший на подмогу Глебов не попытался сыграть в подкате, выставив в сторону руку. В неё предательски и попал мяч.

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Только что Глебов сыграл рукой...

Стопроцентный пенальти реализовал лучший бомбардир калужан Иван Хлебородов – 1:0.

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Спасать надо было матч, но.… На 88-й минуте наши несчастья удвоились. Навес с правого фланга неожиданно вызвал ступор у вратаря Максима Матюши и дежуривший рядом Хлебородов чиркнул по мячу головой – 2:0.

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Большую часть матча Матюша оставался сухим, а потом...

Любопытно, что уже в компенсированное время ситуация чуть не повторилась. Сделай Хлебородов ещё один шаг навстречу замешкавшемуся Матюше и быть бы сегодня «хет-трику»…У Хлебородова теперь 12 мячей в чемпионате (4 с пенальти), он – второй бомбардир группы 3 вслед за Ильёй Рубцовым из Сахалинца», у которого 13 (2).

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Иван Хлебородов

Следующий матч «Металлург» проведёт на поле лидера саратовского «Сокола», который сегодня уступил на выезде «Динамо-Брянску» - 0:2. Десятиочковый отрыв «соколов» от нашей команды, переместившейся в таблице с 3-го на 4-е место, никуда не делся.

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"Сами в шоке" - игроки "Металлурга"

«Металлург» - ФК «Калуга» - 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 - Хлебородов, 78 с пен. 0:2 - Хлебородов, 89.

«Металлург»: 23. Матюша. 2. Елеев. 4. А.Белов. 20. Войдель (к). 14. Смирных. 27. Анд.Алексеев. 25. Д.Поярков. 17. М.Гайдуков (13. М.Болдырев, 78). 19. И.Глебов (11. Заботкин, 80). 7. Иванников. 10. М.Григорьев.

ФК «Калуга»: 74. П.Ковалёв. 2. И.Елисеев. 3. Гузь (к). 5. Илюхин. 6. Пустозёров (4. А.Саидов, 78). 7. Суханов. 10. Арт.Карпов. 11. Егурнёв (77. В.Абрамов, 68). 29. А.С.Самсонов (47. Азаренко, 86). 45. Оленёв (18. Н.Коробов, 68). 9. Хлебородов.

Предупреждения: Оленёв, 54. П.Ковалёв, 84. Иванников, 86.

Судьи Р.Марнавский (Санкт-Петербург), А.Хатмуллин (Химки), В.Туршаков (Владимир). Инспектор С.Пантелеев (Тула). Делегат И.Новиков (Москва).

2 апреля. Липецк. Стадион «Металлург». 2600 зрителей.

Удары (в створ): 11 (6) - 12 (9). Угловые: 5 - 4. Офсайды: 1-1. Фолы: 14-10. Владение мячом (%): 51 - 49.  


5 284
#Футбол #"Металлург"
1

Комментарии (5)

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Созерцатель

26 минут назад
Во сколько обходится бюджету содержание этой команды?
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Сергей

39 минут назад
Да не могут они играть. Потолок при такой игре вечная вторая лига.
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Гоша

42 минуты назад
Завтра видимо шухер будет у муниципального перевозчика водители сегодня усиленно трут автобусы даже не курят на конечной 9 ого мая не спроста это ох не спроста.
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Металлург

сегодня, 22:51
Социальная ответственность бизнеса?
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Гость

сегодня, 22:42
Раньше гонял, смотрел, болел. Убили спорт в этом городе. Очень жаль…
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