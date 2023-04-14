Происшествия

17 минут назад

Липчанка тушила горящую траву и сожгла ноги — ей грозит ампутация

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#ожог #пожар
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Липчанка тушила горящую траву и сожгла ноги — ей грозит ампутация

Женщина решила затоптать огонь.

В областной ожоговый центр поступила 70-летняя липчанка, которая самостоятельно тушила горящую траву у частного дома. Женщина решила затоптать огонь и из-за нарушения чувствительности по причине диабета не заметила, как сожгла ноги.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у пострадавшей — ожоги четвёртой степени, и теперь женщине предстоит частичная ампутация стоп.

Добавим, что по данным управления по делам ГО и ЧС Липецка, сейчас именно возгорание сухой травы — самый частый вид пожаров, на сухую траву приходится до 75% всех возгораний.

Во избежание беды спасатели призывают горожан не сжигать сухую траву, не разводить костры в полях, вблизи зданий, очистить приусадебный участок и двор от мусора, в том числе от горючих отходов, выполнить метровую обсыпку гаражей и сараев землёй или песком, запастись первичными средствами пожаротушения (ёмкостями с водой, огнетушителем, лопатами), обеспечить свободные проезда для пожарной техники, в том числе к источникам воды.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области
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#ожог #пожар
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