Общество
54 минуты назад
Евгения Уваркина сделала второй шаг к чистоте Липецка
10 871
Всего в новой стратегии мэрии пять шагов.
Загрузка плеера
В сквере Чернобыльцев сегодня собрались студенты, преподаватели, чиновники, бизнесмены, представители управляющих компаний. Пришли, чтобы очистить его от прошлогодней листвы.
В Липецке теперь каждый четверг — чистый. Это новая стратегия мэрии — пять шагов чистоты. Первый шаг — убрать крупный мусор после зимы, второй шаг — когда подсохнет грунт, убрать листву, третий шаг — подкрасить и подправить заборы и урны, четвертый шаг — помыть фасады и тротуары, пятый шаг — поддерживать чистоту.
Часть пришедших на уборку, тут же взялась за грабли, а другая стояла в ожидании.
— Девочки, не убирайте ничего, сейчас глава приедет и начнем, — инструктировал старший группы.
— Надо делать город чище. Теперь каждый четверг ходим, убираем территорию. Погода хорошая сегодня, — пояснили сотрудницы управления потребительского рынка.
— Люблю, когда чисто. Я здесь гуляю, вот и пришел убрать, — сказал студент политехнического техникума Даниил.
Евгения Уваркина немного припозднилась. Ее тут же попросили выступить.
— Когда к акции чистый четверг присоединяется молодежь — сразу начинается музыка, — начала мэр, поблагодарив пришедших. — Спасибо тем, кто понимает, что изменять мир к лучшему надо, начиная с маленького места, которое находится рядом с тобой. Акция «чистый четверг» — это новый формат, культура ответственного проживания. Все в наших руках. Мы можем сделать так, чтобы наш город стал красивым. А красота начинается с чистоты. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Но сначала надо начать вместе убирать. И тогда каждый из нас не сможет пройти мимо, когда увидит, что кто-то мусорит или ломает. Это как семь рукопожатий, когда мы способны дойти до каждого. Когда это станет хорошей традицией. Когда горожанам будет просто неудобно вести себя по-другому.
После речи мэра пришедшие взялись за грабли.
— Грабли не теряйте. Все верните, — напоминал ответственный за инвентарь.
Евгении Уваркиной тоже выдали грабли и перчатки. Мэр рьяно взялась за дело, но ее все время отрывали от работы желающие с ней сфотографироваться.
Судя по релизам мэрии, в первый «чистый четверг» 23 марта на уборку пришли около трех тысяч горожан, неделю назад — более двух с половиной тысяч.
Каждого сотрудника мэрии теперь закрепили за определенной территорией. Мэр, заместители и председатели департаментов будет убирать разные площадки. Акции будут проводиться до конца мая каждый четверг с 14:00 до 17:00.
В Липецке теперь каждый четверг — чистый. Это новая стратегия мэрии — пять шагов чистоты. Первый шаг — убрать крупный мусор после зимы, второй шаг — когда подсохнет грунт, убрать листву, третий шаг — подкрасить и подправить заборы и урны, четвертый шаг — помыть фасады и тротуары, пятый шаг — поддерживать чистоту.
Часть пришедших на уборку, тут же взялась за грабли, а другая стояла в ожидании.
— Девочки, не убирайте ничего, сейчас глава приедет и начнем, — инструктировал старший группы.
— Надо делать город чище. Теперь каждый четверг ходим, убираем территорию. Погода хорошая сегодня, — пояснили сотрудницы управления потребительского рынка.
— Люблю, когда чисто. Я здесь гуляю, вот и пришел убрать, — сказал студент политехнического техникума Даниил.
Евгения Уваркина немного припозднилась. Ее тут же попросили выступить.
— Когда к акции чистый четверг присоединяется молодежь — сразу начинается музыка, — начала мэр, поблагодарив пришедших. — Спасибо тем, кто понимает, что изменять мир к лучшему надо, начиная с маленького места, которое находится рядом с тобой. Акция «чистый четверг» — это новый формат, культура ответственного проживания. Все в наших руках. Мы можем сделать так, чтобы наш город стал красивым. А красота начинается с чистоты. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Но сначала надо начать вместе убирать. И тогда каждый из нас не сможет пройти мимо, когда увидит, что кто-то мусорит или ломает. Это как семь рукопожатий, когда мы способны дойти до каждого. Когда это станет хорошей традицией. Когда горожанам будет просто неудобно вести себя по-другому.
После речи мэра пришедшие взялись за грабли.
— Грабли не теряйте. Все верните, — напоминал ответственный за инвентарь.
Евгении Уваркиной тоже выдали грабли и перчатки. Мэр рьяно взялась за дело, но ее все время отрывали от работы желающие с ней сфотографироваться.
Судя по релизам мэрии, в первый «чистый четверг» 23 марта на уборку пришли около трех тысяч горожан, неделю назад — более двух с половиной тысяч.
Каждого сотрудника мэрии теперь закрепили за определенной территорией. Мэр, заместители и председатели департаментов будет убирать разные площадки. Акции будут проводиться до конца мая каждый четверг с 14:00 до 17:00.
10 871
Однако
житель
Внимательная
Первый вопрос для шестого шага
Экологическое сообщество
Вопрос
Мимоходом
Гость
Мимоходом
Житель района