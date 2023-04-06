Общество

54 минуты назад

Евгения Уваркина сделала второй шаг к чистоте Липецка

10 871
#чистый четверг

Всего в новой стратегии мэрии пять шагов.

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В сквере Чернобыльцев сегодня собрались студенты, преподаватели, чиновники, бизнесмены, представители управляющих компаний. Пришли, чтобы очистить его от прошлогодней листвы.

В Липецке теперь каждый четверг — чистый. Это новая стратегия мэрии — пять шагов чистоты. Первый шаг — убрать крупный мусор после зимы, второй шаг — когда подсохнет грунт, убрать листву, третий шаг — подкрасить и подправить заборы и урны, четвертый шаг — помыть фасады и тротуары, пятый шаг — поддерживать чистоту.

Часть пришедших на уборку, тут же взялась за грабли, а другая стояла в ожидании.





— Девочки, не убирайте ничего, сейчас глава приедет и начнем, — инструктировал старший группы.

— Надо делать город чище. Теперь каждый четверг ходим, убираем территорию. Погода хорошая сегодня, — пояснили сотрудницы управления потребительского рынка.

— Люблю, когда чисто. Я здесь гуляю, вот и пришел убрать, — сказал студент политехнического техникума Даниил.

Евгения Уваркина немного припозднилась. Ее тут же попросили выступить.

— Когда к акции чистый четверг присоединяется молодежь — сразу начинается музыка, — начала мэр, поблагодарив пришедших. — Спасибо тем, кто понимает, что изменять мир к лучшему надо, начиная с маленького места, которое находится рядом с тобой. Акция «чистый четверг» — это новый формат, культура ответственного проживания. Все в наших руках. Мы можем сделать так, чтобы наш город стал красивым. А красота начинается с чистоты. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Но сначала надо начать вместе убирать. И тогда каждый из нас не сможет пройти мимо, когда увидит, что кто-то мусорит или ломает. Это как семь рукопожатий, когда мы способны дойти до каждого. Когда это станет хорошей традицией. Когда горожанам будет просто неудобно вести себя по-другому.

После речи мэра пришедшие взялись за грабли.

— Грабли не теряйте. Все верните, — напоминал ответственный за инвентарь.





Евгении Уваркиной тоже выдали грабли и перчатки. Мэр рьяно взялась за дело, но ее все время отрывали от работы желающие с ней сфотографироваться.

Судя по релизам мэрии, в первый «чистый четверг» 23 марта на уборку пришли около трех тысяч горожан, неделю назад — более двух с половиной тысяч.



Каждого сотрудника мэрии теперь закрепили за определенной территорией. Мэр, заместители и председатели департаментов будет убирать разные площадки. Акции будут проводиться до конца мая каждый четверг с 14:00 до 17:00.
10 871
#чистый четверг

Комментарии (10)

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Однако

21 минуту назад
Первый вопрос для шестого шага, убирать, как брошенный хлам
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житель

21 минуту назад
На аллее Чернобыльцев урны бы поставили и скамейки. А то убрали в прошлом году а вернуть забыли
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Внимательная

22 минуты назад
Во дворах лежит вгустую листва с ветками и даже на пешеходных дорожках, да такая что не убиралась и пять и более лет.Просто поражаемся этому безобразию. И здесь вина только дворников, которых нет.Были бы дворники, территории систематически бы убирались, и не заострялось бы внимание на брошенном окурке и откуда-то прилетевшей бумажки, возможно, с мусорки (за год налетает). Организаторам уборки только остается каждый год говорить одно и то же, а сдвигов, чтобы город всегда был чистым, никаких.
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Первый вопрос для шестого шага

25 минут назад
Что делать с паркующимися автомобилями на открытой земле ?
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Экологическое сообщество

33 минуты назад
Пусть во двор зайдёт дома Семашко , 6 . Там нет листвы , бумажек , мусора , а всё в грязи .
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Вопрос

35 минут назад
Грязь от паркующихся на земле автомобилей , чем грести ?
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Мимоходом

41 минуту назад
Фотосессия однако.
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Гость

42 минуты назад
Нет, ну так не честно! Они убирают, а дворники- то не руководят! Обмен должен быть полноценным.
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Мимоходом

45 минут назад
Ну теперь надо сесть за асфальтоукладочную машину или за каток. Изи для начала взять совковую лопату и освоить ямочный ремонт.
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Житель района

51 минуту назад
Убрать то убрали, а то что лавочек после ремонта аллеи нет, никто из глав города не заметил...
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