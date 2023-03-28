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Липецкая вечЁрка: трагедия на Тракторном, Евгений и Евгении, и отставка вице-мэра
Сегодня, 28 марта, по факту гибели 12-летней девочки возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства, депутат и управляющий региональным отделением Социального фонда России Евгений Павлов стал вице-спикером горсовета, а первый вице-мэр Вадим Негоробов заявил об уходе из мэрии.
— К сожалению подростки не могут бороться с депрессией, пока не научились. Надо жить чтобы не случилось. — посоветовала Аня.
— Сердце кровью обливается. Милые деточки, девочки и мальчики. Читая такие горькие новости и комментарии, прошу вас за каждого вашего родителя, будьте, пожалуйста, хоть чуточку умнее и осторожнее. У вас вся жизнь впереди. И прекрасная! Мы, взрослые, тоже были как вы. И справились со всеми проблемами, переживаниями, безответной любовью, депрессией, и поэтому сейчас есть вы. Берегите себя. А родным погибшей девочки терпения пережить боль потери милой девчушки, — написала Липа.
— Почему же никто не остановил девочку… жаль её. — задалась вопросом Лиза.
Надо ли читать переписку детей в социальных сетях и мессенджерах? Спросил GOROD48 у липчан. Подавляющее большинство считает, что надо.
Сегодня стало известно сразу о двух громких кадровых решениях. Депутаты горсовета единогласно проголосовали за избрание Евгения Павлова заместителем председателя.
Его кандидатуру предложила спикер Евгения Фрай, которая считает, что опыт тезки нужен для успешного решения проблем Липецка. В руководстве города оказалось сразу две Евгении (Фрай и Уваркина) и один Евгений (Павлов). «Наверное, удача благоволит людям с таким именем», предположила Евгения Фрай.
Евгению Павлову 49 лет. У него большой управленческий опыт, в свое время он работал вице-мэром, сейчас занимает должность управляющего отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Липецкой области. Вице-спикером он будет работать без отрыва от основного места службы и денег за свою, можно сказать, общественную нагрузку получать не будет. Евгений Павлов уже пошутил, что теперь «придется меньше ходить в театр».
— А есть еще теплые места? Огласите весь список, — поинтересовался контингент.
Сегодня же на сессии мэр Липецка Евгения Уваркина заявила, что увольняется ее первый заместитель Вадим Негробов. Об уходе Вадима Негробова из мэрии заговорили еще в конце прошлого года, теперь эти разговоры стали реальностью. 1 апреля Вадим Негробов займет пост руководителя «ООО РВК-Липецк».
Должность первого зама останется пока вакантной. Кстати, 1 апреля, значимая дата в кадровой политике Липецка. Именно в этот день, четыре года назад Евгения Уваркина стала исполняющей обязанности мэра.
— Липчане, ждём ваших резюме на эту вакансию. Получка высокая, — сделал предложение комментатор, подписавшийся ОКУ «Центр занятости Липобласти».
Вакансии есть не только в мэрии. Управлению благоустройства Липецка требуются рабочие: электрогазосварщик, токарь, слесарь и аккумуляторщик. Зарплата, правда, не очень большая, 25-30 тысяч рублей.
— В администрациях и облсовете доходы надо убавить, а мужикам добавить. Вот и будет город чище, — предложил ЮВП.
— Сделайте ремонтникам зарплату как в частных автосервисах, у вас очередь будет, многие с радостью уйдут из полулегальных организаций, где нет стажа, больничных и отпусков, — добавил Житель.
Завтра стоит взять зонтик. Синоптики прогнозируют умеренные дожди и от +9 до +11 градусов. А на территории Липецкой области возможно прогремит первая гроза.
Фото — Telegram
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