Липецкая вечЁрка: трагедия на Тракторном, Евгений и Евгении, и отставка вице-мэра

Сегодня, 28 марта, по факту гибели 12-летней девочки возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства, депутат и управляющий региональным отделением Социального фонда России Евгений Павлов стал вице-спикером горсовета, а первый вице-мэр Вадим Негоробов заявил об уходе из мэрии.