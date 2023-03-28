Политика

59 минут назад

У спикера липецкого горсовета появится новый заместитель

6 729
#Липецкий городской Совет #Евгений Павлов #Евгения Фрай
1
У спикера липецкого горсовета появится новый заместитель

Евгения Фрай предложила депутатам выбрать вице-спикером депутата Евгения Павлова. 

На первой своей сессии горсовета в качестве его председателя Евгения Фрай предложила депутатам избрать вице-спикером депутата Евгения Павлова. Процедура предполагает тайное голосование.

Если депутаты проголосуют за кандидатуру Евгения Павлова, то он будет занимать эту должность без отрыва от основного места работы - управляющего региональным отделением Социального фонда России.
6 729
#Липецкий городской Совет #Евгений Павлов #Евгения Фрай
1

Комментарии (6)

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Гость.

13 минут назад
Раздули штат чиновников как в милионнике а толку не какого. У каждого чиновника по 10 замов а спросить нескоро если что, не кто не вкурсе. Как с НДС.
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Либерал не из Липецка

19 минут назад
Очень хорошо.
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Koммунист

26 минут назад
Поддерживаем
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контингент

27 минут назад
а есть еще теплые места??? огласите весь список
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Шапокляк

32 минуты назад
Зачем эти бесконечные круговые назначения? Тасуют колоду затертую
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Надеемся

41 минуту назад
что наши сладенькие депутаты не ошибутся и с вице-спикером
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