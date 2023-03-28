Политика
59 минут назад
У спикера липецкого горсовета появится новый заместитель
Евгения Фрай предложила депутатам выбрать вице-спикером депутата Евгения Павлова.
На первой своей сессии горсовета в качестве его председателя Евгения Фрай предложила депутатам избрать вице-спикером депутата Евгения Павлова. Процедура предполагает тайное голосование.
Если депутаты проголосуют за кандидатуру Евгения Павлова, то он будет занимать эту должность без отрыва от основного места работы - управляющего региональным отделением Социального фонда России.
Если депутаты проголосуют за кандидатуру Евгения Павлова, то он будет занимать эту должность без отрыва от основного места работы - управляющего региональным отделением Социального фонда России.
Гость.
Либерал не из Липецка
Koммунист
контингент
Шапокляк
Надеемся