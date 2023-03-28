Погода в Липецке

сегодня, 17:24

Завтра в Липецкой области возможна первая гроза

5 639
#гроза #дождь
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Завтра в Липецкой области возможна первая гроза
В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой. 29 марта регион попадет под влияние атмосферных фронтов циклона с запада – ожидаются дожди различной интенсивности. 31 марта влияние на погоду начнет оказывать циклон с юго-востока, который принесет осадки в виде дождя и мокрого снега. Среднесуточные температуры воздуха составят: 29 и 30 марта - 6-8 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы, 31 марта – 3-4 градуса тепла, что около климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 марта в Липецкой области облачно, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем дожди, местами сильные, местами прогремят грозы. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью — от +4 до +9 градусов, днем — от +7 до +12 градусов. 

В Липецке облачно, ночью небольшие, днем умеренные дожди. Ночью на улице от +5 до +7 градусов, днем — от +9 до +11 градусов.

День 29 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году – 20 градусов мороза. 

5 639
#гроза #дождь
2

Комментарии (5)

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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

12 минут назад
Если гроза и гром то можно купаться.
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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

13 минут назад
Если гроза и гром то можно купаться.
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Вася

13 минут назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора !
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Ну значит

сегодня, 17:37
Ничего точно не будет
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Мария

сегодня, 17:30
Только мокрого снега нам и нехватало я уже насиргилась скинуть ветровку и ходить в футболке.
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