Происшествия
сегодня, 09:44
Организацию по отлову животных в Липецке проверит прокуратура
Проверка организована после появления сообщения об обнаружении трупов животных в прицепе бригады отлова.
Прокуратура проверит подрядчика, занимающегося отловом бродячих животных в Липецке.
- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законности в деятельности подрядчика по отлову животных в Липецке, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Напомним, 25 марта на Боевом проезде зоозащитники обнаружили трупы трёх бродячих собак, причём нашли они их в прицепе бригады отлова безнадзорных животных.
Контракт на отлов безнадзорных животных на территории областного центра в конце прошлого года заключен с тамбовским ИП Яшунина.
Сразу после инцидента на Боевом проезде мэрия сообщила, что начинает процедуру расторжения контракта на отлов безнадзорных животных с этим подрядчиком.
- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законности в деятельности подрядчика по отлову животных в Липецке, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Напомним, 25 марта на Боевом проезде зоозащитники обнаружили трупы трёх бродячих собак, причём нашли они их в прицепе бригады отлова безнадзорных животных.
Контракт на отлов безнадзорных животных на территории областного центра в конце прошлого года заключен с тамбовским ИП Яшунина.
Сразу после инцидента на Боевом проезде мэрия сообщила, что начинает процедуру расторжения контракта на отлов безнадзорных животных с этим подрядчиком.
Елена
Вот что настораживает и много вопросов.
ГОСТЬ53
Значить будет всё ТИК-ТОК.
ваха
Сами сдохли
Туманный ёжик