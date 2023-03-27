Происшествия

сегодня, 09:44

Организацию по отлову животных в Липецке проверит прокуратура

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#животные #собака
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Организацию по отлову животных в Липецке проверит прокуратура

Проверка организована после появления сообщения об обнаружении трупов животных в прицепе бригады отлова.

Прокуратура проверит подрядчика, занимающегося отловом бродячих животных в Липецке.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законности в деятельности подрядчика по отлову животных в Липецке, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Напомним, 25 марта на Боевом проезде зоозащитники обнаружили трупы трёх бродячих собак, причём нашли они их в прицепе бригады отлова безнадзорных животных.

Контракт на отлов безнадзорных животных на территории областного центра в конце прошлого года заключен с тамбовским ИП Яшунина.

Сразу после инцидента на Боевом проезде мэрия сообщила, что начинает процедуру расторжения контракта на отлов безнадзорных животных с этим подрядчиком. 
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#животные #собака
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Комментарии (7)

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Елена

9 минут назад
Нужно приют строить и работать там должны кинологии, а не люди по объявлению. Зачем выносят на аукцион отлов животных, как правило там работают алкаши и те, кто выкинут с работы. Люди без сердца. Им плевать и на собак и на детей, которые видят этот процесс
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Вот что настораживает и много вопросов.

19 минут назад
Значит Тамбовскою администрацию не устроили свои отловщики животных и они заключили контракт с нашими. Только это должно было насторожить нашу администрацию.
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ГОСТЬ53

27 минут назад
Необходимо строить приюты и нанимать кинологов для работы с собаками. Животное обязательно должно быть лишено возможности размножаться. Умерщвлять нельзя- необходимо сохранять свое человеческое лицо!!!Обязательный контроль зоозащитников и власти за приютами-чтобы животные содержались достойно.
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Значить будет всё ТИК-ТОК.

35 минут назад
Значит расторжение контракта только в будущем и после проверки прокуратурой?
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ваха

44 минуты назад
Туманный ёжик, люди хуже собак
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Сами сдохли

48 минут назад
Может они дохлых подобрали. Могли сами сдохнуть, а они просто убрали дохлятину. Собаки могли кого-то искусать, а жители сами навели порядок - убили или отравили. Собака опасный хищник. Мужики ждать не будут . Сами порядок наводят у себя на районах. Детей надо как-то обезопасить.
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Туманный ёжик

54 минуты назад
о людях бы так пеклись, как о собаках
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