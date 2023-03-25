Происшествия

сегодня, 16:11

Скандал: трупы трех собак обнаружили в прицепе бригады по отлову животных

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#Отлов животных #бездомные животные
Скандал: трупы трех собак обнаружили в прицепе бригады по отлову животных

Зоозащитники бьют тревогу, на месте работает полиция, у подрядчика могут начаться проблемы.

В Липецке разгорается очередной скандал, связанный с отловом бродячих животных.

Сегодня, 25 марта, зоозащитники обнаружили трупы трёх бродячих собак, причём нашли они их в прицепе бригады отлова безнадзорных животных.

Резонанс уже вышел таким сильным, что пресс-службе мэрии пришлось в выходной день брать и публиковать комментарий председателя городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Дергунова.

- Это вопиющий случай. Конечно, это недопустимо. Разбираться и наказывать виновных будет полиция, - прокомментировал он произошедшее.

В мэрии добавили, что на место инцидента выехала полиция, а администрация Липецка позже запросит копию протокола для принятия своих мер.

Судя по всему, у подрядчика по отлову безнадзорной живности начнутся проблемы. В мэрии сразу вспомнили, что у них есть претензии к отчётным документам подрядчика. 

- Ни один отчёт, предоставленный подрядчиком, не принят и не оплачен. Много замечаний, уже направили четыре претензии в адрес предпринимателя, ответов не получили, - пояснили в управлении главного смотрителя Липецка.

В конце 2022 года на счёт подрядной организации перечислен авансовый платёж в размере двух миллионов рублей. Но у заказчика есть право отозвать авансовый платёж в случае неисполнения или некачественного исполнения условий контракта. 

Напомним, контракт на отлов безнадзорных животных на территории областного центра в конце прошлого года заключен с тамбовским ИП Яшунина.

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#Отлов животных #бездомные животные

Комментарии (6)

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Витек

8 минут назад
Тамбовчане влезли в чью то коррупционную схему
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Animal planet.

30 минут назад
Убирайте эту живодерню из Тамбова. Возвращайте Счастливый берег.
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Патриот

48 минут назад
+, это коммунист что-ли?
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Коммунист

54 минуты назад
Неравнодушый, так капитализм же.. Ничего личного, просто бизнес.
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Неравнодушый

сегодня, 16:38
Греты Тунберг на них нет! Зато доляры в зрачках, и всё. Собачки ничего не скажут, и никому не пожалуются. Всё продано давно, откаты израсходованы....
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+

сегодня, 16:26
Самый страшный зверь на этой планете - человек... Человек, живущий без Бога в душе!
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