Скандал: трупы трех собак обнаружили в прицепе бригады по отлову животных

Зоозащитники бьют тревогу, на месте работает полиция, у подрядчика могут начаться проблемы.

В Липецке разгорается очередной скандал, связанный с отловом бродячих животных.

Сегодня, 25 марта, зоозащитники обнаружили трупы трёх бродячих собак, причём нашли они их в прицепе бригады отлова безнадзорных животных.

Резонанс уже вышел таким сильным, что пресс-службе мэрии пришлось в выходной день брать и публиковать комментарий председателя городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Дергунова.

- Это вопиющий случай. Конечно, это недопустимо. Разбираться и наказывать виновных будет полиция, - прокомментировал он произошедшее.

В мэрии добавили, что на место инцидента выехала полиция, а администрация Липецка позже запросит копию протокола для принятия своих мер.

Судя по всему, у подрядчика по отлову безнадзорной живности начнутся проблемы. В мэрии сразу вспомнили, что у них есть претензии к отчётным документам подрядчика.

- Ни один отчёт, предоставленный подрядчиком, не принят и не оплачен. Много замечаний, уже направили четыре претензии в адрес предпринимателя, ответов не получили, - пояснили в управлении главного смотрителя Липецка.

В конце 2022 года на счёт подрядной организации перечислен авансовый платёж в размере двух миллионов рублей. Но у заказчика есть право отозвать авансовый платёж в случае неисполнения или некачественного исполнения условий контракта.

Напомним, контракт на отлов безнадзорных животных на территории областного центра в конце прошлого года заключен с тамбовским ИП Яшунина.