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Заболевшая лихорадкой Западного Нила липчанка месяц провела в искусственной коме на аппарате ИВЛ
Напавшие на водителя рейсового автобуса дебоширы получили по полтора года условного срока
Заболевшая лихорадкой Западного Нила липчанка месяц провела в искусственной коме на аппарате ИВЛ
Происшествия
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15 минут назад
Напавшие на водителя рейсового автобуса дебоширы получили по полтора года условного срока
Приговор они выслушали за хулиганство.
38-летний водитель заметил выпивающих на остановке мужчин и закрыл дверь прямо перед их носом — он не хотел пускать в салон пьяных пассажиров. Но те начали с силой долбить по двери. В конце концов водитель открыл дверь и после перепалки его начали избивать.
Пьяные дебоширы нанесли водителю множество ударов, а один из них ещё и разбил стекло водительской двери, причинив перевозчику ООО «Липтранс» ущерб в 50 тысяч рублей.
«36-летний мужчина нанёс водителю не менее пяти ударов кулаком по голове, туловищу и рукам. Его 35-летний сообщник также принял участие в нападении, нанеся водителю не менее четырёх аналогичных ударов. Последний, выйдя из салона, также разбил стекло двери автобуса», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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