Сегодня в Липецке: аномальная погода, футбол и половина города без воды

МХАТ уехал, а кто остался? Насыщенная программа вторника.

Вчера в Липецке был поставлен температурный рекорд . Сегодня ситуация может повториться. Температура днём составит – от +20 до +22 градусов. До 22 градусов столбик термометра поднимется в самый тёплый день 13 октября в 2014 году..













С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:





– б/о «Сосновый бор».









– п. Казинка.









Полный бак





Система gas–monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports передавать данные о наличие топлива в Липецке. Зато предупредит о ситуации с горючим в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









В ЛГАДТ им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) продолжается XLII фестиваль «Липецкие театральные встречи», в рамках которого Саратовской государственный академическиий театр представит спектакль «Бешеные деньги» по пьесе А. Островского (12+).









В 17:30 состоится лекция об ученике П. И. Чайковского и учителе М. С. Рахманинова, а в 19:30 – концерт.









В 18:33 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. заводская, 9, корп. 2)начнётся вечер просмотра диафильмов (6+).





Вот как описали мероприятие в соцсетях «Прачесной»: «Будем смотреть на белую стену, слушать истории, смеяться и выяснять, кто тут пришёл с ребёнком, а кто просто под шумок сбежал из взрослой жизни».









В 13:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) пройдёт развивающее занятие «По тропинке прямо в небо» (0+).









В 14:00 на Центральном стадионе «Металлург» (ул. Первомайская, 59) дублёры главной команды области встретятся с командой «Университет спорта» из Смоленска (6+).







