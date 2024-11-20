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Общество
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55 минут назад
Сегодня в Липецке: аномальная погода, футбол и половина города без воды
МХАТ уехал, а кто остался? Насыщенная программа вторника.
Вчера в Липецке был поставлен температурный рекорд. Сегодня ситуация может повториться. Температура днём составит – от +20 до +22 градусов. До 22 градусов столбик термометра поднимется в самый тёплый день 13 октября в 2014 году..
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
– ул. 30 лет Октября, 2;
– ул. Агрономическая, 10, 12, 14, 17;
– ул. А. Ладыгина, 33а, 35;
– ул. Амурская, 2, 4;
– ул. Асфальтная, 23б, 111, 111а, 113;
– ул. Боевой проезд, 41, 41а, 43, 45, 47, 49;
– ул. Гагарина, 6, 8, 9, 10, 13, 15;
– ул. Гайдара, 2, 2а, 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
– ул. Горняцкая, 1, 2, 3, 4;
– ул. Д. Писарева, 2а, 4, 4/2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37;
– ул. Железногорская, 2а;
– ул. Интернациональная, 50, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71;
– ул. Елецкая, 54, 63, 65, 67, 67а, 69, 71а;
– ул. Кротевича, 1, 3, 5, 9а;
– ул. Морская, 2а;
– ул. М. Светлова, 19, 26, 29, 31;
– ул. Моршанская, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а;
– ул. Нахимова, 5, 6, 8, 10;
– ул. Опытная, 11, 11а, 11б, 13, 15, 17, 19, 19б, 21;
– ул. Орловская, 31;
– ул. Плеханова, 72, 78, 80, 82, 84;
– ул. Привокзальная, 101;
– ул. Российская, 1, вл. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 13, 19, 20;
– ул. Сельскохозяйственная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;
– ул. Студёновская, 49, 51, 53, 57, 63, 65, 67, 69, 69а, 73, 75а;
– ул. Таёжная, 12;
– ул. Уральская, 5а;
– ул. Физкультурная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17в;
– ул. Центральная, 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 180;
– ул. Шкатова, 1, 3, 4, 7, 23, 25, 26;
– ул. Энергостроителей, 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а;
– ул. Ярославская, 13, 19;
– пер. Виноградный, 16;
– пр–д Поперечный 7, 7а;
– п. Дачный;
– п. Матырский;
– п. Новая Жизнь,
– Станция Казинка;
– б/о «Чижик»,
– б/о «Сосновый бор».
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц 4-й Пятилетки, А. Ладыгина, Ануфриева, Артёма, Асфальтной, Барабанщикова, Бахаева, Бригадной, Варшавской, Васильковой, Владимирской, Грушевой, Дачной, Добровской, Дополнительной, Д. Писарева, Елецкой, Железногорской, Железнодорожной, Ивовой, И. С. Бурлакова, Кавказской, Калужской, Кибальчича, Комсомольской, Короленко, Кротевича, Липецкой, Лозовой, Локомотивной, Малиновой, Мичуринской, Морской, Моршанской, Мурманской, Надежды, Нахимова, Нектарной, Олимпийской, Ореховой, Орловской, Папанина, Патриотеческой, Пензенской, П. П. Постышева, Привокзальной, Радужной, Р. Зорге, Российской, Ромашковой, Саратовской, Сельскохозяйственной, Солнечной, С. Шаумяна, Таёжной, Тихой, Уральской, Фабричной, Фиалковой, Физкультурной, Фруктовой, Центральной, Череповецкой, Черешневой, Щорса, Энергостроителей, Ярославской, переулков Антипова, Виноградного, Жасминового, Луначарского, Ушакова, Янкина, проезда Каштанового.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
– ул. XX Партсъезда;
– ул. Дарвина;
– ул. им. Димитрова;
– ул. К.Маркса;
– ул. Красная;
– ул. Маяковского;
– ул. Салтыкова–Щедрина? 154б;
– ул. Студеновская;
– ул. Чапаева;
– ул. Юношеская, 50.
– пр–т им. 60–летия СССР, 20б;
– п. Казинка.
Пробки
Заторы всё ещё иногда попадаются на пути. Чтобы не застрять на дороге, лучше заранее сверять маршрут с «Яндекс–картами».
Полный бак
Система gas–monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports передавать данные о наличие топлива в Липецке. Зато предупредит о ситуации с горючим в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».
По открытым источникам в виде электронной карты работают get–fuel.ru и чат–бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Театральный фестиваль
В ЛГАДТ им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) продолжается XLII фестиваль «Липецкие театральные встречи», в рамках которого Саратовской государственный академическиий театр представит спектакль «Бешеные деньги» по пьесе А. Островского (12+).
Классический спектакль по классическому сюжету, в котором всё рядом – и грустное, и смешное.
Концерт и лекция
В зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) подготовили мероприятия в 170-летию выдающегося русского композитора и пианиста Сергея Танеева (12+).
В 17:30 состоится лекция об ученике П. И. Чайковского и учителе М. С. Рахманинова, а в 19:30 – концерт.
Произведения исполнит Александр Кашпурин — петербургский пианист, дирижёр, доцент Санкт-Петербургской консерватории, победитель Международного конкурса пианистов им. Ф. Листа, солист Санкт-Петербургской филармонии, Мариинского и Александринского театров, Дома музыки.
Вы услышите «Времена года» П. Чайковского, «Этюды-картины» С. Рахманинова и «Отдохновение» С. Танеева и многое другое.
Вечер диафильмов
В 18:33 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. заводская, 9, корп. 2)начнётся вечер просмотра диафильмов (6+).
Вот как описали мероприятие в соцсетях «Прачесной»: «Будем смотреть на белую стену, слушать истории, смеяться и выяснять, кто тут пришёл с ребёнком, а кто просто под шумок сбежал из взрослой жизни».
За проектором и микрофоном Дина Кюнбергер, актриса и человек, который знает толк в плёночных приключениях.
Для детей
В 13:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) пройдёт развивающее занятие «По тропинке прямо в небо» (0+).
Вместе с маленьким котёнком из сказки Дмитрия Харченко «По тропинке прямо в небо» ребята отправятся в необычное путешествие и узнают, куда может привести дорога, если следовать за мечтой. Малышей ждут весёлые игры и задания на развитие внимания, памяти и мелкой моторики. А в завершение занятия участники смастерят пушистого котёнка из ватных дисков в технике аппликации.
Футбол
В 14:00 на Центральном стадионе «Металлург» (ул. Первомайская, 59) дублёры главной команды области встретятся с командой «Университет спорта» из Смоленска (6+).
Прошлый матч первенства СФФ «Центр» парни Романа Войделя выиграли в Брянске у местного «Спартака» – 7:1. Вот и посмотрим - был ли тот результат случайностью или команда действительно на подъеме. У «Металлурга-М» после 12-ти матчей второго этапа 16 очков и 7-е место (среди 9-ти команд), но впереди две домашние игры и шанс подняться выше.
Вход на матч свободный.
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