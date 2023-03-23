Общество
24 минуты назад
За неделю липчане 36 раз пожаловались в Госжилинспекцию на начисления за ОДН
Больше всего жалоб было на дополнительные начисления за электричество.
За последнюю неделю в Госжилинспекцию Липецкой области поступило 36 обращений от жителей на некорректные, по их мнению, начисления за ОДН. С начала эпопеи с перерасчетами инспекторы получили уже 90 жалоб,
Как рассказала GOROD48 заместитель начальника отдела Госжилинспекции Наталья Ишевских, чаще всего липчане возмущались начислениям за электричество, а самые большие суммы перерасчетов были зафиксированы за горячую воду.
В Госжилинспекции наплыва жалоб на некорректные начисления за ОДН уже не ждут, кампания прошла довольно спокойно. Между тем, Наталья Ишевских уточнила, что с жалобами в первую очередь надо обращаться в свою управляющую компанию, которая располагает всеми необходимыми данными. Если в УК не удалось получить ответ или он не устроил заявителя, только тогда стоит обратиться в Голжилинспекцию.
Кстати, в квитанциях за содержание жилья графа за ОДН не исчезнет. Каждый месяц жильцы будут получать расчеты по нормативу (кроме тех, кто принял решение на общем собрании собственников, чтобы им ежемесячно проводили корректировку). В первом квартале 2024 года липчане получат перерасчет уже за год. Суммы будут примерно в три раза больше, чем в начале этого года, когда перерасчет делали с сентября по декабрь. Размер ОДН можно уменьшить, проведя определенные работы в доме. Корректировка также не касается тех, у кого в здании не работают общедомовые приборы учета, либо не передаются по ним показания.
Как рассказала GOROD48 заместитель начальника отдела Госжилинспекции Наталья Ишевских, чаще всего липчане возмущались начислениям за электричество, а самые большие суммы перерасчетов были зафиксированы за горячую воду.
В Госжилинспекции наплыва жалоб на некорректные начисления за ОДН уже не ждут, кампания прошла довольно спокойно. Между тем, Наталья Ишевских уточнила, что с жалобами в первую очередь надо обращаться в свою управляющую компанию, которая располагает всеми необходимыми данными. Если в УК не удалось получить ответ или он не устроил заявителя, только тогда стоит обратиться в Голжилинспекцию.
Кстати, в квитанциях за содержание жилья графа за ОДН не исчезнет. Каждый месяц жильцы будут получать расчеты по нормативу (кроме тех, кто принял решение на общем собрании собственников, чтобы им ежемесячно проводили корректировку). В первом квартале 2024 года липчане получат перерасчет уже за год. Суммы будут примерно в три раза больше, чем в начале этого года, когда перерасчет делали с сентября по декабрь. Размер ОДН можно уменьшить, проведя определенные работы в доме. Корректировка также не касается тех, у кого в здании не работают общедомовые приборы учета, либо не передаются по ним показания.