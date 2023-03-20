Происшествия

17 минут назад

На попрошайку с кольца Трубного завода возбуждены два административных дела

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#ПДД #нарушение #попрошайка
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На кольце Трубного завода на инвалидной коляске по проезжей части ездит женщина на инвалидной коляске и просит милостыню.

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На дорогах Липецка снова появились попрошайки. На кольце Трубного завода на инвалидной коляске по проезжей части ездит женщина на инвалидной коляске и с иконой на груди и просит у водителей деньги.

- Куда смотрят сотрудники ГИБДД? - Возмущаются липчане и обращают внимание на аварийноопасную ситуацию на дороге.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию поступали сообщения от автомобилистов, сотрудники ГИБДД выезжали на место и доставляли женщину в полицию.

На попрошайку уже составили два протокола по статье 12.29 КоАП «Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения». Женщине грозят штрафы.

Фото, видео - vk.com/myregion48

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#ПДД #нарушение #попрошайка
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Комментарии (1)

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Оля

2 минуты назад
Цыганский бизнес, они их находят и раставляют по городу, спивают их паленой водкой.
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