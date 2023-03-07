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сегодня, 10:12

33-летних подруг подозревают в краже денег со счёта мужчины

2 717
#кража
3
33-летних подруг подозревают в краже денег со счёта мужчины

Одна из подозреваемых отвлекала мужчину, другая — вытащила сим-карту из телефона и сфотографировала реквизиты банковской карты.

В Елецкий городской суд Липецкой области поступило уголовное дело в отношении двух 33-летних женщин, обвиняемых в краже.

По версии следствия, летом прошлого года девушки пришли в гости к мужчине и обчистили его.

«Одна из подозреваемых, находясь в комнате с потерпевшим, отвлекала его внимание, а вторая в это время извлекла из сотового телефона мужчины сим-карту и вставила в свой сотовый телефон. Затем, достав из кармана его брюк банковскую карту, женщина сфотографировала её реквизиты и вернула карту на место. Впоследствии через мобильное банковское приложение женщины похитили c банковского счета мужчины 30 623 рубля», - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области. 

На первое заседание подсудимые не явились, в отношении них вынесены постановления о приводе.
2 717
#кража
3

Комментарии (2)

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ПЕНСИОНЕР

52 минуты назад
Опытные были гости в части развлечения с кражей.
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Ау

57 минут назад
А как же пин-код? Вот почему, гулящих девушек нельзя водить домой! На эти деньги мог бы не сколько раз снять апартаменты в гостинице. А летом- в лес
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