33-летних подруг подозревают в краже денег со счёта мужчины

Одна из подозреваемых отвлекала мужчину, другая — вытащила сим-карту из телефона и сфотографировала реквизиты банковской карты.

В Елецкий городской суд Липецкой области поступило уголовное дело в отношении двух 33-летних женщин, обвиняемых в краже.



По версии следствия, летом прошлого года девушки пришли в гости к мужчине и обчистили его.



«Одна из подозреваемых, находясь в комнате с потерпевшим, отвлекала его внимание, а вторая в это время извлекла из сотового телефона мужчины сим-карту и вставила в свой сотовый телефон. Затем, достав из кармана его брюк банковскую карту, женщина сфотографировала её реквизиты и вернула карту на место. Впоследствии через мобильное банковское приложение женщины похитили c банковского счета мужчины 30 623 рубля», - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



На первое заседание подсудимые не явились, в отношении них вынесены постановления о приводе.

