12 минут назад
«Инструкция предписывает приоритет тем, кто находится в угрожающих жизни ситуациях»
Главный врач ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» Александр Игнатовский рассказал о ближайших перспективах «медицинского спецназа».
Однако тогда почему 49% жалоб на скорую помощь касаются долгого ожидания бригады?
В ответ на этот вопрос Александр Игнатовский открыл программу, которая в режиме реального времени показывает ситуацию с вызовами, поставленными на ожидание. В 11:45 на мониторе высветились четыре вызова. Два из них – от пожилых людей с головной болью и скачком давления, один – с выездом на место очередного случая телефонного терроризма, еще один – к пациенту с кровотечением из носа.
– Два вызова связаны со старческими болезнями. Эти вызовы – неотложные, которые мы должны обслужить в течение двух часов после получения. Если есть возможность, мы передаем такие неотложные вызовы в поликлинику. Кровотечение из носа может быть опасным – решение, отнести такой вызов к неотложным или экстренным, принимает диспетчер или старший по смене врач, – говорит главврач.
По его словам, люди до сих пор не понимают, что скорая помощь в первую очередь заточена на реагирование на экстренные случаи. Главврач загибает пальцы: остановка сердца и дыхания, ДТП, падения с высоты, пожары, проникающие ранения, ЧМТ, инфаркты, инсульты, роды, все поводы вызова к детям до года, острые отравления, комы, вызов в любое общественное место, подтвержденная угроза теракта:
– Это – федеральные стандарты. В наших инструкциях, написанных кровью, приоритет выезда к тем, кто находится в угрожающих жизни ситуациях. Поэтому вначале – экстренные случаи. У нас на мониторах они светятся красным. После того, как закрыты эти вызовы, обслуживаются все остальные.
На экстренный вызов бригада должна доехать менее чем за 20 минут. Вызовы по ситуациям без угрозы для жизни, например, к пациентам с высокой температурой или с давлением, обслуживаются с учетом свободных бригад. Иногда, в пики эпидзаболеваний, как это было со свиным гриппом в декабре прошлого года, когда загрузка «скорой» перекрыла даже ковидные дни и с обычных 450 выросла до 900 вызовов в сутки, бригады не успевали повсюду. Главврач «скорой» рад тому факту, что из экстренных вызовов только в единичных случаях бригады не укладывались в 20-минутный федеральный норматив.
На «скорой» активно используют программно-аппаратные способы сокращения потерь рабочего времени. Все машины оборудованы системой «ГЛОНАСС». Главврач, его заместители, старшие по сменам на интерактивной карте видят не только то, где находятся бригады, но и их статус. Один клик мышкой по стоящим или движущимся разноцветным треугольничкам – и сразу видно, на вызове ли бригада или свободна, везет ли кого на госпитализацию или сдает пациента в больницу.
– Конечно, недовольные нашей работой всегда будут. Но жалоба жалобе рознь. Претензии на то, почему у бригады нет, к примеру, эспумизана, мы не рассматриваем, ведь «скорая» – это не аптека на колесах. Мы обеспечены укладками и аппаратурой для экстренных и неотложных случаев. Но с жалобами на этику, на отношение к пациентам со стороны диспетчеров и выездного медперсонала мы разбираемся жестко вплоть до увольнений. Каждый такой случай для меня – ЧП, черная метка.
На «скорой» действительно все телефонные разговоры записываются. Александр Игнатовский наугад открывает на экране монитора некоторые такие записи. Везде – деловой тон, общение без раздражения. В свободные минуты главврач сам прослушивает такие записи. Делать это регулярно – обязанность старших диспетчеров, которые готовят докладные по каждому инциденту.
В 2014 году из-за повального бегства врачей, которые тогда получали в лучшем случае 25 тысяч рублей, линейные бригады перешли в режим работы «фельдшер плюс фельдшер», а в худших случаях – «фельдшер плюс водитель». Тогда липецкой «скорой» не хватало 75% врачей. А что сейчас?
– Средняя по учреждению зарплата за прошлый год у врачей – 84 тысячи рублей, на 23% больше, чем в 2021-м. Этот рост за вычетом ковидных доплат обеспечен за счет стимулирующих выплат и премий. Цель этого года – довести среднюю зарплату до 93 тысяч. Но некоторые врачи уже получают больше 100 тысяч рублей, но это с переработками, конечно, – говорит Александр Игнатовский.
«Скорой» по штату нужны 130 врачей. В наличии – 67. В предыдущие годы по программе «Губернаторский миллион» «скорая» пополнилась тремя врачами. Но деньги в этом случае не решают всего.
– Скорая помощь – это специфические условия труда. Это не больница с узкой специализацией и плановыми операциями. Мы – это медицина критических состояний. Наш «спецназ» встречается с любой патологией в любое время суток: в жару, в мороз, в грязь. Несмотря на мой 20-летний стаж анестезиолога-реаниматолога, не стыжусь признаться, что в некоторых ситуациях проиграю нашим фельдшерам. Работа у нас – не для всех. В стационарах – чище и безопаснее. Поэтому кто-то из наших врачей уезжает в Москву на в разы большую зарплату или переходит в стационары. На вызовах остаются работать фанатики своего дела.
А вот с укомплектованностью фельдшерами в «скорой» проблем меньше. На станции работают 659 специалистов среднего медицинского звена из необходимых 719. Такое положение дел обусловлено наличием медколледжей в Липецке и Ельце. Только на этой неделе Александр Игнатовский подписал с будущими выпускниками колледжей, с теми, у кого, по его словам, глаза горят, 12 целевых договоров на обучение фельдшеров. Немаловажный фактор, который закрепляет молодых специалистов в «скорой» – институт наставничества и поощрение всякой внерабочей «движухи»: досуг, спорт, самодеятельность. Сейчас молодые специалисты станции создают Молодежный совет.
Если говорить о зарплатах, то по итогам прошлого года у фельдшеров она выросла до средних по учреждению 42 тысяч рублей (цель этого года – 45 тысяч), у санитаров психбригад – до 39 тысяч. Плюсом пойдет и «новогодний подарок» от главы правительства РФ Михаила Мишустина, который 31 декабря прошлого года добавил врачам «скорой» 11,5 тысячи рублей к их ежемесячным заработкам, фельдшерам – 7 тысяч, санитарам – 4,5 тысячи.
В «скорой» случились большие сдвиги в улучшении условий работы персонала. Комнаты отдыха с мебелью, чайниками, холодильниками, микроволновками за счет работодателя, места, где можно отдохнуть, принять пищу, просушить вещи и обувь. Администрация заключила договоры на приобретение зимних и летних комплектов одежды. На этой неделе от производителей поступила зимняя обувь с нескользящей подошвой и кожаным верхом. У медиков появятся шерстяные шапочки, свитеры и летние рубашки-поло. А еще в «скорой» решается транспортная проблема: в ее автопарке – 79 автомобилей, из которых в возрасте от пяти лет и старше – 33 машины. На их ремонт заключены договоры со специализированными организациями, ведь поломанный автомобиль – это не выехавшая бригада. Ежемесячное ТО позволяет сохранить на ходу даже «ГАЗели» с 10-летним пробегом.
Конечно, реалии времени не позволяют обновлять парк бригад медицины катастроф «Фордами» и «Мерседесами».
Закупки предполагают оснащённые медоборудованием «ГАЗели Некст» и «УАЗы- Патриоты» с просторными салонами, которые Александр Игнатовский называет медкабинетами на колесах. Большинство машин поставлены под охрану Росгвардии. По сигналу тревожной кнопки на месте инцидента, который спровоцирован неадекватными пациентами или водителями, через четыре – шесть минут появляются вооруженные люди в форме, что тут же повышает уровень уважения к бригаде скорой помощи. На все автомобили, кстати, нанесены QR-коды. Если навести на них камеру смартфона, можно получить нужную контактную информацию, дать администрации «скорой» обратную связь по качеству обслуживания.
Сейчас ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» находится в стадии реформирования – происходит централизация, укрупнение организации путем присоединения отделений скорой медицинской помощи районных больниц . В прошлом году станция начала обслуживать Грязинский и Елецкий районы. И в конце концов начнет работать во районах области. Цель реформы – обслуживание жителей области по единым стандартам, сокращение времени от получения вызова до приезда на адрес бригады, перемещение нуждающихся в получении высокотехнологичной помощи липчан в областные медицинские центры, возможность оперативной реакции на угрозы по линии ГО и ЧС, создание значимой группировки сил и средств при техногенных катастрофах на федеральных трассах «Дон» и «Орел-Тамбов».