«Шахматами на жизнь не заработаешь» - мастер ФИДЕ дал сеанс одновременной игры

Илья Григорьев стремится к шахматным вершинам, но не забывает и о корнях, дав мастер-класс новым воспитанникам своего тренера.

Мы уже рассказывали об успехе липецкого шахматиста Ильи Григорьева. Он выиграл международный турнир в белорусской Орше и набрал последний третий необходимый балл, чтобы ФИДЕ присвоила ему звание международного мастера.

Свой успех 22-летний Григорьев разделил со своим тренером Юрием Циммерманом и юным поколением его учеников, для которых провёл мастер-класс и устроил сеанс одновременной игры в средней школе №55.



Юрий Циммерман не устаёт готовить в Липецке шахматную элиту



Кстати, Илья разбирал на доске партию, которую он выиграл в Орше у международного гроссмейстера (всего в Белоруссии он опередил 4-х гроссмейстеров).

- Я считаю такие занятия очень полезными, - поделился сильнейший шахматист Липецкой области, - В своё время я тоже, как губка, впитывал уроки известных шахматистов, они мне сильно пригодились. Это лучше, чем черпать информацию в Интернете, потому, что есть возможность что-то уточнить у мастера, задать свой вопрос.







Григорьев объяснил, как победил более титулованного соперника



Во время одновременного сеанса Григорьев играл на семи досках. Соперникам было по 10-12 лет, поэтому слегка поддавался. Но все партии в итоге выиграл, преподав юным коллегам ещё один урок. Они же теперь могут гордиться тем, что провели партию с титулованным мастером.



Благодарные слушатели затаили дыхание



Решение о присвоении Илье звания международного мастера должно быть вынесено на ближайшей сессии Международной федерации шахмат (ФИДЕ) через два-три месяца.







Кстати, международных мастеров в Липецке не готовили уже почти полтора десятилетия. Последними этой степени удостоились в 2010 году братья Гор, Геврог и их сестра Татевик Айрапетян. Выше в мире только одна ступень - международного гроссмейстера, в 2009 году её выполнил выступавший тогда за Липецк уроженец Калмыкии Санан Сюгиров (к слову, тоже ученик Циммермана). Студент 4-го курса ЕГУ Григорьев намерен пойти по стопам знаменитого предшественника.







- Шахматами на жизнь сейчас не заработаешь, - ответил он на вопрос GOROD48, - Призовые выплаты на соревнованиях не такие, чтобы обеспечить существование. Игроков кормит либо другая работа, либо преподавание шахмат. Я пока учусь. Но своё будущее твёрдо связываю с шахматами и за звание гроссмейстера ещё поборюсь.





