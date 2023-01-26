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сегодня, 09:31

В Липецке задержан уголовный «авторитет»

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#суд #вор в законе
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В Липецке задержан уголовный «авторитет»

В Липецке помещен под арест гражданин Грузии, которого подозревают в занятии им высшего положения в преступной иерархии

В Липецке задержан и заключен под стражу 43-летний гражданин Грузии, которого подозревают в преступлении, предусмотренном ст.210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Такое положение по мнению следствия он занимал, отбывая наказание в колонии в Липецкой области, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Гражданин отвергает обвинения и попросил суд оставить его под домашним арестом. Но суд постановил заключить его под арест в следственном изоляторе.

Напомним, в Липецке весной прошлого года был признан виновным и осужден по этой статье Тенгиз Гигиберия. «Авторитет» получил 9 лет колонии.

Также по этой новой для уголовной системы статье осужден в Мордовии липчанин Артем Аракелян, больше известный как «вор в законе» Артем Липецкий.
2 1589
#суд #вор в законе
4

Комментарии (2)

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Вася

22 минуты назад
Кореша
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Гость.

22 минуты назад
Наверное медовое место у нас, вот поэтому и стремятся они к нам?
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