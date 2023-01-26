Происшествия
сегодня, 09:31
В Липецке задержан уголовный «авторитет»
2 1589
В Липецке помещен под арест гражданин Грузии, которого подозревают в занятии им высшего положения в преступной иерархии
В Липецке задержан и заключен под стражу 43-летний гражданин Грузии, которого подозревают в преступлении, предусмотренном ст.210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Такое положение по мнению следствия он занимал, отбывая наказание в колонии в Липецкой области, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
Гражданин отвергает обвинения и попросил суд оставить его под домашним арестом. Но суд постановил заключить его под арест в следственном изоляторе.
Напомним, в Липецке весной прошлого года был признан виновным и осужден по этой статье Тенгиз Гигиберия. «Авторитет» получил 9 лет колонии.
Также по этой новой для уголовной системы статье осужден в Мордовии липчанин Артем Аракелян, больше известный как «вор в законе» Артем Липецкий.
Гражданин отвергает обвинения и попросил суд оставить его под домашним арестом. Но суд постановил заключить его под арест в следственном изоляторе.
Напомним, в Липецке весной прошлого года был признан виновным и осужден по этой статье Тенгиз Гигиберия. «Авторитет» получил 9 лет колонии.
Также по этой новой для уголовной системы статье осужден в Мордовии липчанин Артем Аракелян, больше известный как «вор в законе» Артем Липецкий.
2 1589
Вася
Гость.