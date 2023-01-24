Происшествия

сегодня, 09:16

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на дорогах Липецкой области

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#ДТП
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на дорогах Липецкой области

По уточненным данным, женщина на улице Московской погибла под колесами «Приоры».

23 января в Липецке около семи часов утра на улице Катукова 37-летний водитель «ГАЗа» сбил 44-летнего мужчину. С травмами его госпитализировали, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

В Хлевенском районе в половине девятого утра на трассе «Дон» столкнулись два автомобиля «Ауди». В аварии получил травмы 44-летний водитель. 

В Липецке вечером в половине восьмого на улице Московской по уточненным данным, 19-летний водитель автомобиля «Лада Приора» допустил наезд на 58-летнюю женщину, которая от полученных травм погибла на месте

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За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3055 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли девять водителей, за неиспользование ремней безопасности – 61.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зафиксировано 2730 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона было зарегистрировано 23 факта механического столкновения автомобилей.
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#ДТП

Комментарии (5)

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Пессимист

3 минуты назад
Redd, правильно! Смотреть надо на машины, а не на светофор, светофор ещё никого не сбил
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Садовод

7 минут назад
Елена, По словам очевидцев, ДТП произошло рядом с пешеходным переходом. РЯДОМ! Решила срезать уголок, + - 5метров для пешехода вроде как ерунда, а попробуй водитель на полметра заехать на встречку? Или на тротуар? Правила-то видно не для всех ровные, некоторым ровнее
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Redd

41 минуту назад
Елена, а пешеходам смотреть по сторонам перед переходом и переходить только на световор а не на как попало. Сами виноваты не смотрят и переходят прямо под машинами даже на зелёный. Не дорожат своей жизнью. Невсегда водитель может быстро затормозить даже если и увидит, но может быть уже поздно.
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Йцукен

сегодня, 09:43
Елена, А за тех пешеходов которым ПДД по барабану медали давать???
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Елена

сегодня, 09:22
Водители, сбивающие людей, должны сидеть пожизненно! Это просто ужас! Лишить жизни человека, слов нет!
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