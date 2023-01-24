Происшествия
сегодня, 09:16
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на дорогах Липецкой области
По уточненным данным, женщина на улице Московской погибла под колесами «Приоры».
23 января в Липецке около семи часов утра на улице Катукова 37-летний водитель «ГАЗа» сбил 44-летнего мужчину. С травмами его госпитализировали, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
В Хлевенском районе в половине девятого утра на трассе «Дон» столкнулись два автомобиля «Ауди». В аварии получил травмы 44-летний водитель.
В Липецке вечером в половине восьмого на улице Московской по уточненным данным, 19-летний водитель автомобиля «Лада Приора» допустил наезд на 58-летнюю женщину, которая от полученных травм погибла на месте.
За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3055 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли девять водителей, за неиспользование ремней безопасности – 61.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зафиксировано 2730 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
На дорогах региона было зарегистрировано 23 факта механического столкновения автомобилей.
В Хлевенском районе в половине девятого утра на трассе «Дон» столкнулись два автомобиля «Ауди». В аварии получил травмы 44-летний водитель.
В Липецке вечером в половине восьмого на улице Московской по уточненным данным, 19-летний водитель автомобиля «Лада Приора» допустил наезд на 58-летнюю женщину, которая от полученных травм погибла на месте.
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За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3055 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли девять водителей, за неиспользование ремней безопасности – 61.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зафиксировано 2730 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
На дорогах региона было зарегистрировано 23 факта механического столкновения автомобилей.
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