Происшествия

сегодня, 21:03

62-летняя женщина погибла под колесами «Шевроле» на улице Московской

9 2565
#ДТП #пешеход

Вечером 23 января в Липецке на улице Московской в районе остановки «Технический университет» под колесами автомобиля «Шевроле» погибла женщина.

Загрузка плеера
По словам очевидцев, ДТП произошло рядом с пешеходным переходом. 

- В результате наезда автомобиля «Шевроле» 62-летняя женщина погибла на месте ДТП. 19-летний водитель с опытом вождения менее двух лет прошел медицинское освидетельствование, состояние алкогольного опьянения не выявлено. В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, – уточнили в полиции.
9 2565
#ДТП #пешеход

Комментарии (9)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

житель

2 минуты назад
1 Не покупайте детям автомобили. 2Соблюдайте скоростной режим
ответить

.

6 минут назад
Вот и лишил жизни человека.
ответить

Житель 19 микр

17 минут назад
Машина повреждена очень сильно женщину уже увезли.
ответить

Интересно

17 минут назад
Пешеход может начать идти на зелёный но в сторону от перехода. Были случаи на глазах.
ответить

Аким Алычев

22 минуты назад
Проезжали на 346 ом мимо ДТП вмятина ужас водитель плачет с платочком стекло лобовое полностью впало в салон на копоте вмятина ужас это с какой-же он силой гнал в районе пешеходного перехода? у женщины было мало шансов и чудо непроизошло.
ответить

Гость

27 минут назад
Как всегда водитель будет виноват. Женщина лежала метров за 15 от пешеходного перехода.близким соболезнование,но складывается впечатление, что переходила дорогу вне пешеходного перехода.
ответить

Обычный житель

34 минуты назад
Очень грустно, что все опять только смотрят но нечего не делают! где гражданская позиция, где сила духа?!
ответить

Ха

59 минут назад
Это приора была, с чётким пацанчиком за рулём
ответить

11:11

сегодня, 21:31
Главный вопрос водитель поехал на зеленый или пешеход пошел на красный ?
ответить

Еще в рубрике

По делу о поножовщине в «Джусто» вынесен приговор
#поножовщина #конфликт
5
По делу о поножовщине в «Джусто» вынесен приговор

сегодня, 17:32

Происшествия
Через три дня после пьяной драки 43-летний мужчина умер в больнице
#конфликт #побои
7
Через три дня после пьяной драки 43-летний мужчина умер в больнице

сегодня, 17:04

Происшествия
Учащегося липецкого колледжа нашли дома с простреленной головой
#труп
6
Учащегося липецкого колледжа нашли дома с простреленной головой

сегодня, 16:14

Происшествия
62-летний мужчина повредил себе ногу бензопилой
#скорая помощь #спасатели
62-летний мужчина повредил себе ногу бензопилой

сегодня, 15:36

Происшествия
Четыре автомобиля арестовали в ходе совместного рейда приставов и ГИБДД
#приставы #долги
2
Четыре автомобиля арестовали в ходе совместного рейда приставов и ГИБДД

сегодня, 15:09

Происшествия
86-летняя липчанка отдала мошеннице 135 000 рублей, поверив в замену денег
#мошенничество
1
86-летняя липчанка отдала мошеннице 135 000 рублей, поверив в замену денег

сегодня, 14:52

Происшествия