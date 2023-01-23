62-летняя женщина погибла под колесами «Шевроле» на улице Московской

Вечером 23 января в Липецке на улице Московской в районе остановки «Технический университет» под колесами автомобиля «Шевроле» погибла женщина.

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По словам очевидцев, ДТП произошло рядом с пешеходным переходом.



- В результате наезда автомобиля «Шевроле» 62-летняя женщина погибла на месте ДТП. 19-летний водитель с опытом вождения менее двух лет прошел медицинское освидетельствование, состояние алкогольного опьянения не выявлено. В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, – уточнили в полиции.

