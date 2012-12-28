Липецкую филармонию возглавил Михаил Мясников

Его предшественница перебралась в Санкт-Петербург.

Директором Липецкой филармонии назначен 40-летний Михаил Мясников.Михаил Мясников родился в городе Энгельсе Саратовской области, закончил Саратовскую консерваторию имени Собинова. Начал карьеру директором детской музыкальной школы, затем работал начальником управления культуры администрации Энгельса. Основал Поволжский камерный оркестр. С 2023 года и до назначения директором липецкой филармонии работал главным дирижёром её симфонического оркестра.В 2026 году по инициативе Мясникова объявлен конкурс молодых солистов для студентов и выпускников консерваторий России, победители которого смогут выступить вместе с симфоническим оркестром Липецкой государственной филармонии.Его предшественница Любовь Пличко оставила пост директора по личным обстоятельствам и перебралась в Санкт-Петербург.