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Липецкую филармонию возглавил Михаил Мясников
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230
16 минут назад

Липецкую филармонию возглавил Михаил Мясников

Его предшественница перебралась в Санкт-Петербург.

Директором Липецкой филармонии назначен 40-летний Михаил Мясников.

Михаил Мясников родился в городе Энгельсе Саратовской области, закончил Саратовскую консерваторию имени Собинова. Начал карьеру директором детской музыкальной школы, затем работал начальником управления культуры администрации Энгельса. Основал Поволжский камерный оркестр. С 2023 года и до назначения директором липецкой филармонии работал главным дирижёром её симфонического оркестра.

В 2026 году по инициативе Мясникова объявлен конкурс молодых солистов для студентов и выпускников консерваторий России, победители которого смогут выступить вместе с симфоническим оркестром Липецкой государственной филармонии.

Его предшественница Любовь Пличко оставила пост директора по личным обстоятельствам и перебралась в Санкт-Петербург.

фото: соцсети
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