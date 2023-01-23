Через три дня после пьяной драки 43-летний мужчина умер в больнице

Его давнего знакомого теперь будут судить.

Заместитель прокурора Липецкого района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 53-летнего жителя села Боринское. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, мужчину подозревают в причинении тяжких телесных повреждений своему знакомому, повлекших по неосторожности его смерть.



Подозреваемый уже был осуждён в ноябре 2021 года за умышленное причинение легкого вреда здоровью и приговорён к году ограничения свободы с запретом на посещение баров, кафе и ресторанов.



По версии следствия, 9 июня 2022 года (то есть ещё в период действия ограничения свободы) пьяный житель села Боринское у себя дома в ходе ссоры избил своего 43-летнего гостя: кулаком левой руки он нанёс ему не менее двух ударов по лицу, а также не менее пяти ударов тупым твёрдым предметом по груди и рукам.



Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, в том числе ушиб головного мозга и кровоизлияние в мягкие ткани лобно-височной области. У него остались кровоподтёки на лбу и скуле. Спустя три дня после этого он умер в больнице.



Интересно, что в 2018-м году у избитого был конфликт с сожительницей подозреваемого. Мужчина приходил к женщине за самогоном и побил её — потерпевшая даже обращалась в полицию. Женщина полагает, что с тех пор её сожитель затаил на односельчанина обиду, но это не мешало мужчинам общаться.



Сожительница подозреваемого рассказала, что 9 июня около 16:00 гость принёс односельчанам продукты и ждал в сенях, когда с ним расплатятся. Но хозяин успел к этому выпить полуторалитровую бутылку пива, и вспыхнул конфликт.



Мужчины стояли напротив друг друга, звучали оскорбления. А потом дело дошло и до кулаков. В какой-то момент драки гость упал на мешки с зерном, а хозяин продолжал наносить удары. Потом вышла женщина, отдала гостю 100 рублей и велела ему идти домой. Тот самостоятельно поднялся и ушёл с сильной припухлостью над глазом.



А на следующий день в 7 утра потерпевший обратился в Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи №1 с жалобами на сильную головную боль и слабость. Пьяного мужчину в больнице сопровождала его мать. В ходе опроса пациент рассказал, что подрался со знакомым. Мужчине предложили госпитализацию, но он отказался, и его отпустили домой.



Матери он, кстати, рассказал, что избившего его мужчину он встретил у его дома, тот спросил у него выпить, и когда услышал отказ, затеял драку.



После драки и первого обращения в больницу вечером 11 января избитому мужчине резко стало хуже, и он потерял сознание. Теперь уже жена вызвала ему скорую помощь, мужчину госпитализировали, прооперировали, но 12 июня он умер.



Действия жителя села Боринское квалифицированы по части 4 статьи 111 УК РФ. В ходе следствия подозреваемый признал вину.



Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.