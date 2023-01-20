Происшествия

21 минуту назад

Из-за пожаров в Липецке эвакуировали 35 человек

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#МЧС #пожар
Из-за пожаров в Липецке эвакуировали 35 человек
Вечером 19 января в доме № 3 по улице Левобережной в подвале горел мусор на площади два квадратных метра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Происшествие обошлось без пострадавших. Во избежания последствий из дома были эвакуированы 25 человек.

Еще 10 человек эвакуировали из дома № 7 по улице Филипченко ранним утром 20 января — здесь горела квартира. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
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#МЧС #пожар

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