Минус на минус дает плюс: депутатам горсовета рассказали о ценообразовании на школьное питание

Бизнесмены рассказали, как даже с учетом значительного падения на торгах первоначальной цены контрактов на школьное питание в плюсе оказались как они, так и учащиеся школ.









Липецкие компании «Ника-плюс» и «Мастер провиант» суммарно снизили цену девяти контрактов на организацию школьного питания в 48 школах суммарно на 27% по сравнению с изначальными. Итого из городской казны на питание учеников потратят всего 122,4 млн рублей из изначально выделенных на это мэрией 168 миллионов. В итоге в январе-мае ООО «Ника-плюс» будет кормить учеников 30 школ на 74,5 млн рублей, а ООО «Мастер провиант» – 18 школ на 47,9 миллиона.



– Организация школьного питания - проблема сложная и многогранная. Задача школы предоставить сбалансированное, качественное и правильное питание с учетом санитарных нормативов, в то же время учитывая пожелания учащихся и родителей, – сообщила депутатам председатель городского департамента образования Светлана Бедрова.



Чиновница заявила, что школьники обеспечиваются одно-, двух-, и трехразовым горячим питанием на бесплатной и платной основах (сумма родительской доплаты в зависимости от кратности питания варьируется от 25 до 85 рублей в день на одного ученика). 78% школьников или 47 тысяч учеников 5-11 классов обедают по желанию (те из школьников, которые не хотят есть в школе, на 20 рублей получают либо горячую кашу, либо бутерброд с напитком), учеников начальной школы кормят всех.











– За последние два года многое изменилось в организации школьного питания. В частности, учащиеся начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием, повысились требования к качеству продуктов, увеличилась стоимость школьного питания, расширен диапазон льготных категорий тех, кто имеет право на бесплатное одноразовое или двухразовое питание, повысился уровень общественного контроля за его качеством. Система QR-кодов позволяет директору школы сразу видеть реакции детей на питание. В итоге количество жалоб на питание снизилось. В прошлом году было всего 7 обращений по этому поводу в наш департамент. Каких-то вопиющих фактов нет, – сказала Светлана Бедрова.



Депутаты завалили чиновницу и директоров операторов школьного питания вопросами, на некоторые из которых они не ответили. Например, в мэрии пока не могут направить сэкономленные от торгов средства на улучшение качества еды школьников – нет пока такой правовой базы. Департамент образования пока что лишь присматривается к московскому опыту, где качество школьного питания оценивается по количеству несъеденной, выброшенной еды. А коммерсанты как бы не услышали вопрос о том, используют ли они при приготовлении пищи охлажденку или замороженные мясо и птицу?







Управляющий ООО «Мастер-Провиант» Иван Царев при помощи слайдов рассказал депутатам об арифметике своего бизнеса, который позволил при падении компании на 27% от изначальной цены контрактов на декабрьских торгах еще и выйти в плюс. Составные успеха его кейтеринговой компании – в создании собственного оптово-распределительного центра на окраине Липецка (снабжающий в том числе и магазины федеральной сети X5 Group) с холодильным оборудованием и складскими помещениями, где хранятся продукты, приобретенные по оптовым ценам. В итоге оператор школьного питания сэкономил на закупке «борщевого набора» (свекла, картофель, морковь, капуста, лук) у липецких фермеров и иных сельхозпроизводителей на 40% по сравнению с 2020-2022 годами. Закуплены гораздо дешевле рынка бакалейные товары. Свинину, рыбу, курятину в среднем удалось закупить на 5% дешевле, чем в три предыдущих года. Вверх рванули только цены на молочную группу товаров. Еще одним существенным плюсом стало то, что с этого года выросли тарифы на питание школьников. Поэтому с учетом падения на торгах школьный обед обходится кейтеринговой компании в 58 рублей 60 копеек.



Вот и вышло, что в финансовой модели ООО «Мастер Провиант» чистая прибыль компании в январе-мае этого года прогнозно составит 16,6% против 10% по итогам сентября-декабря 2022 года.



У второго оператора, ООО «Ника плюс», по словам ее директора Сергея Фролова примерно та же картина.



Но вот что делать с утечкой кадров, сокращением год от года числа поваров в школьных столовых, коммерсанты не знают. Иван Царев привел данные опроса учащихся липецкого кулинарного техникума, из которого следует, что 60% хотят уехать на работу в Москву, Воронеж, Сочи, 20% видят себя работниками кафе и ресторанов, а остальным просто нужен диплом об окончании профессионального учебного заведения. Поэтому поварами в школах работают в основном, пенсионеры. По факту, притока новых кадров нет.



– В некоторые школы мы возим еду из школ, где есть пищеблоки. А это – дополнительная нагрузка на поваров. Поэтому без большой фабрики-кухни в ближайшей перспективе нам не обойтись, – сказал предприниматель.







Депутат Екатерина Пинаева спросила Светлану Бедрову,



– Нас уже раньше кормил «Мастер Провиант». Это – хороший оператор. Но всегда есть к чему стремиться, – резюмировала выступление председатель депутатской комиссии Ольга Прокопенко. Сегодня утром глава Липецка Евгения Уваркина отобедала в школьной столовой , чтобы проверить, как удается кейтеринговым компаниям кормить детей при том, что на торгах в декабре прошлого года они снизили едва ли не на треть стартовую цену контрактов , а во второй половине дня эта же тема стала основной на заседании комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи горсовета.Липецкие компании «Ника-плюс» и «Мастер провиант» суммарно снизили цену девяти контрактов на организацию школьного питания в 48 школах суммарно на 27% по сравнению с изначальными. Итого из городской казны на питание учеников потратят всего 122,4 млн рублей из изначально выделенных на это мэрией 168 миллионов. В итоге в январе-мае ООО «Ника-плюс» будет кормить учеников 30 школ на 74,5 млн рублей, а ООО «Мастер провиант» – 18 школ на 47,9 миллиона.– Организация школьного питания - проблема сложная и многогранная. Задача школы предоставить сбалансированное, качественное и правильное питание с учетом санитарных нормативов, в то же время учитывая пожелания учащихся и родителей, – сообщила депутатам председатель городского департамента образования Светлана Бедрова.Чиновница заявила, что школьники обеспечиваются одно-, двух-, и трехразовым горячим питанием на бесплатной и платной основах (сумма родительской доплаты в зависимости от кратности питания варьируется от 25 до 85 рублей в день на одного ученика). 78% школьников или 47 тысяч учеников 5-11 классов обедают по желанию (те из школьников, которые не хотят есть в школе, на 20 рублей получают либо горячую кашу, либо бутерброд с напитком), учеников начальной школы кормят всех.– За последние два года многое изменилось в организации школьного питания. В частности, учащиеся начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием, повысились требования к качеству продуктов, увеличилась стоимость школьного питания, расширен диапазон льготных категорий тех, кто имеет право на бесплатное одноразовое или двухразовое питание, повысился уровень общественного контроля за его качеством. Система QR-кодов позволяет директору школы сразу видеть реакции детей на питание. В итоге количество жалоб на питание снизилось. В прошлом году было всего 7 обращений по этому поводу в наш департамент. Каких-то вопиющих фактов нет, – сказала Светлана Бедрова.Депутаты завалили чиновницу и директоров операторов школьного питания вопросами, на некоторые из которых они не ответили. Например, в мэрии пока не могут направить сэкономленные от торгов средства на улучшение качества еды школьников – нет пока такой правовой базы. Департамент образования пока что лишь присматривается к московскому опыту, где качество школьного питания оценивается по количеству несъеденной, выброшенной еды. А коммерсанты как бы не услышали вопрос о том, используют ли они при приготовлении пищи охлажденку или замороженные мясо и птицу?Управляющий ООО «Мастер-Провиант» Иван Царев при помощи слайдов рассказал депутатам об арифметике своего бизнеса, который позволил при падении компании на 27% от изначальной цены контрактов на декабрьских торгах еще и выйти в плюс. Составные успеха его кейтеринговой компании – в создании собственного оптово-распределительного центра на окраине Липецка (снабжающий в том числе и магазины федеральной сети X5 Group) с холодильным оборудованием и складскими помещениями, где хранятся продукты, приобретенные по оптовым ценам. В итоге оператор школьного питания сэкономил на закупке «борщевого набора» (свекла, картофель, морковь, капуста, лук) у липецких фермеров и иных сельхозпроизводителей на 40% по сравнению с 2020-2022 годами. Закуплены гораздо дешевле рынка бакалейные товары. Свинину, рыбу, курятину в среднем удалось закупить на 5% дешевле, чем в три предыдущих года. Вверх рванули только цены на молочную группу товаров. Еще одним существенным плюсом стало то, что с этого года выросли тарифы на питание школьников. Поэтому с учетом падения на торгах школьный обед обходится кейтеринговой компании в 58 рублей 60 копеек.Вот и вышло, что в финансовой модели ООО «Мастер Провиант» чистая прибыль компании в январе-мае этого года прогнозно составит 16,6% против 10% по итогам сентября-декабря 2022 года.У второго оператора, ООО «Ника плюс», по словам ее директора Сергея Фролова примерно та же картина.Но вот что делать с утечкой кадров, сокращением год от года числа поваров в школьных столовых, коммерсанты не знают. Иван Царев привел данные опроса учащихся липецкого кулинарного техникума, из которого следует, что 60% хотят уехать на работу в Москву, Воронеж, Сочи, 20% видят себя работниками кафе и ресторанов, а остальным просто нужен диплом об окончании профессионального учебного заведения. Поэтому поварами в школах работают в основном, пенсионеры. По факту, притока новых кадров нет.– В некоторые школы мы возим еду из школ, где есть пищеблоки. А это – дополнительная нагрузка на поваров. Поэтому без большой фабрики-кухни в ближайшей перспективе нам не обойтись, – сказал предприниматель.Депутат Екатерина Пинаева спросила Светлану Бедрову, актуален ли для мэрии вопрос строительства комбината школьного питания , который в последний раз чиновница поднимала в мае прошлого года? Председатель департамента ответила, что это – сложная проблема, и первым шагом к ее воплощению в жизнь как раз и является создание оптово-распределительного центра, какой уже имеет фирма «Мастер Провиант».– Нас уже раньше кормил «Мастер Провиант». Это – хороший оператор. Но всегда есть к чему стремиться, – резюмировала выступление председатель депутатской комиссии Ольга Прокопенко.