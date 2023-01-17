сегодня, 13:42
Глава Липецка отобедала в школьной столовой
Евгении Уваркиной понравились щи, тефтеля с картошкой-пюре и компот: серьезно опустившие стартовую цену контракта на декабрьских торгах кейтеринговые компании не снизили качества питания школьников.
… Сегодня администрация 64-й гимназии Липецка с волнением ждала визита мэра, которая хотели своими глазами увидеть, чем кормят детей. До приезда Евгении Уваркиной председатель городского департамента образования Светлана Бедрова сообщила СМИ, что горячим одно-, двух- или трехразовым питанием с родительской доплатой с января обеспечены 78% школьников или 47 тысяч человек. Ученики 5-11 классов обедают по желанию, школьников «началки» кормят всех:
– Меню у нас двухнедельное. Это часть нашего контракта. Оно рассчитано по СанПиНу. ПО сравнению с тем меню, которое было в первом полугодии, нынешнее не изменилось. Ну, разве что есть замены одних продуктов на другие, но незначительные. Например, где-то рис поменяли на гречку.
Светлана Бедрова говорит, что учеников 48 школ кормят те две компании, которые не новички, которые хорошо себя зарекомендовали в последние два-три года. Начавшиеся вчера проверки показали, что и качество, и количество еды в этих школах не изменилось.
В сфере общественного питания предприниматель Иван Царев работает с 2015 года. Его ООО «Мастер-Провиант» кормит школьников вот уже три года. Бизнесмен рассказал, что позволило его компании упасть на декабрьских торгах на 27%:
– У нас – полный цикл производства. Начиная от того, что у нас в собственность есть склады и холодильники, где мы можем хранить продукты, приобретенные по оптовым ценам, транспорт. Поэтому мы законтрактовали в январе, в самый благоприятный ценовой период для больших закупок, почти всю линейку овощей, фруктов, бакалеи до окончания контракта, до мая. Инфляция нас уже не беспокоит. Поэтому мы осознанно смогли упасть на конкурсе, так как могли себе позволить снизить цену с учетом всех наших затрат.
Представьте себе, эта кейтеринговая компания, имеющая собственный оптово-распределительный центр на окраине Липецка (снабжающий магазины крупной федеральной сети), сумела закупить и заложить на хранение купленные у липецких сельхозпроизводителей капусту по 9 рублей за килограмм, свеклу – по 14, картофель – по 13, лук – по 16 с половиной рублей. При этом калибр овощей не имеет значения. Чем больше, тем лучше, ведь школьная столовая – не магазин, где товар покупатели выбирают поштучно. Мясная продукция оптом также подешевела. Куриные тушки для питания школьников «Мастер-Провиант» законтрактовали по цене 133 рубля за килограмм – в прошлом году цыплята стоили на 20 рублей дороже. Рост цен демонстрирует только «молочка», но ее в структуре питания – не больше 20%.
Еще одним существенным плюсом стало то, что с этого года выросли тарифы на питание школьников. Поэтому с учетом падения на торгах школьный обед обходится кейтеринговой компании в 58 рублей 60 копеек.
– Тариф вырос, а цены упали, – вот и весь секрет того, почему мы позволили себе упасть на торгах, – резюмировал Иван Царев.
На столе были и мандарины. Как часто фруктами балуют детей? Коммерсант ответил, что два раза в неделю. Но его тут же поправила Елена Яковлева, главный финансист департамента образования: не всегда, мол, это так.
Глава Липецка появилась в школьной столовой вместе с детьми – на большой перемене. Школьники порадовали Евгению Уваркину своим внешним видом: они были одеты еще по-новогоднему: кто – в красных колпаках, кто – с украшениями на головах в виде рогов или звериных ушек. Многие были в ярких свитерах с оленями, колокольчиками и иной праздничной атрибутикой. Мэр подошла к нескольким столам с «сантаклассниками», как себя называли школьники, спрашивала, как им школьная еда. Дети нахваливали и щи, и картофельное пюре, и тефтели.
Школьная еда понравилась и Евгении Уваркиной. Она сняла пробу со щей, целиком съела второе блюдо, посмеялась над шуткой о коррупции (в тарелки мэра, ее заместителя Анны Шамаевой и председателя городского департамента образования Светланы Бедровой оказались по два кусочка соленого огурца, а не по одному, как у детей).
– Мне очень понравилось «одомашнивание» еды компанией Ивана Царева – в ней были и укроп, и петрушка (по ГОСТу в школьном питании нет места специям. – Прим. GOROD48). Дети не могут обманывать. Они сказали, что им всем вкусно. И так не могло быть только сегодня. Для меня эта еда – как домашняя. И щи были вкусными, и тефтеля, – сказала глава города.
Сегодня же мэр побывала в том самом оптово-распределительном центре, о котором говорил управляющий ООО «Мастер-Провиант» Иван Царев, где увидела заполненные продуктами стеллажи.
Евгения Уваркина посетила и две строительные площадки, в микрорайонах «Звёздный» и «Университетский», где полным ходом идет строительство детских садов – на 350 мест и на 224 места соответственно.
В «Звездном» уже готов фундамент здания. Первый этаж строители обязались поднять уже в феврале. В «Университетском» рабочие заняты монтажом монолитного ленточного фундамента.
Конечно
степа
Вот это и надо проверять.
н-дя
777 @
кадровый резерв
Эх
==иван
777
Житель