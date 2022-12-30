Общество

сегодня, 13:46

Компании, которые кормят учеников 48 школ Липецка, снизили цену школьного питания на 30%

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#школьное питание
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Компании, которые кормят учеников 48 школ Липецка, снизили цену школьного питания на 30%

Мэрия и горсовет встревожены ситуацией.

В середине декабря GOROD48 сообщил, что в январе-мае следующего года мэрия Липецка готова потратить на питание школьников 168 миллионов рублей: из-за нестабильности цен городской департамент образования решил заключить контракты не на год, а на полугодие. Эту сумму разбили на девять лотов. Но в результате аукционов выяснилось, что кейтеринговые компании значительно сбили первоначальные цены. Так, липецкие компании «Ника-плюс» и «Мастер провиант» суммарно снизили цену девяти контрактов на 27% по сравнению с изначальными. Итого из городской казны на питание учеников потратят всего 122,4 млн рублей. В январе-мае ООО «Ника-плюс» будет кормить учеников 30 школ на 74,5 млн рублей, а ООО «Мастер провиант» – 18 школ на 47,9 миллиона.

Ситуация встревожила мэрию. Глава Липецка Евгения Уваркина и председатель департамента образования Светлана Бедрова, как сообщила GOROD48 пресс-служба городской администрации, встретились с руководителями кейтеринговых компаний, чтобы обсудить возможные риски. Предприниматели заверили чиновников, что могут позволить себе понижение закупочной цены на организацию питания, так как работа в родном регионе позволяет рассчитывать на экономию и снижение транспортных издержек. Этому же будет способствовать пользование продовольственным оптово-распределительным центром Липецка. Площадка представляет собой склад товаров от местных производителей, где операторы питания могут купить свежие качественные продукты без переплаты.

Важно, что опускаясь в цене, операторы питания могут экономить только на собственных издержках. На меню и его качество это никак не повлияет.

Сложившаяся ситуация обеспокоила, например, и директора школы №70 Ольгу Прокопенко, являющуюся еще и председателем комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета:

– Наших детей кормит «Мастер-Провиант», липецкая организация, которая за два последних года очень хорошо себя зарекомендовала. Руководитель этой компании был вынужден упасть на торгах на 28% от начальной цены контракта, так как на лот, в которую вошла наша школа, претендовали еще четыре компании, в том числе иногородние. Мне известно, что они были готовы сбить цену на 7–25%. То, что случилось, плохо. Мне вся эта история не нравится. Я категорически не приемлю такого подхода, когда выделенные на питание школьников бюджетные деньги остаются на счетах департамента образования. Мы же с вами не маленькие дети, мы понимаем, что невозможно накормить учащихся на сумму, на 28% меньшую, чем было заложено в контракт! Поэтому мы в обязательном порядке обсудим контракты на первой же комиссия по образованию, культуре, спорту и делам молодежи горсовета, которое состоится в январе.

Напомним, что подобная история случилась в феврале 2021 года, когда ИП Мамедов Васиф Акиф Оглы и его же ООО «Карт-Бланш» также упали на треть на торгах по питанию 48 школ Липецка. Тогда эта ситуация вызвала такой шквал возмущения в горсовете и мэрии, что победитель торгов Васиф Мамедов отказался кормить школьников, а городской департамент образования заключил контракты с кейтеринговыми компаниями, которые обслуживали эти школы ранее. Эта история, кстати, стала для департамента образования серьезным уроком: после нее формой поиска кейтеринговых компаний стали не торги, а конкурс с ограниченным участием, заявиться на который может только тот бизнес, который уже имеет соответствующий опыт работы в данной сфере. Но, очевидно, не идеален и такой формат организации питания школьников.
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#школьное питание
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Комментарии (5)

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алекс

3 минуты назад
А все просто .привет обед.а что сегодня .бомж пакет .и вода .
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Коммунист

32 минуты назад
А при "кровавом советском режиме" в каждой школе была своя столовая, где готовили горячую, вкуснаю и полезную пищу.
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А больницу на лтз

43 минуты назад
Кто еду привозит и кто то это контролирует? Это не еда!
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Эх

46 минут назад
из каких продуктов это сделано.... Вопрос?
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Гость

56 минут назад
А качество ни кого не интересует?!
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