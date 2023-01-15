18-летний парень и две пожилые женщина погибли в аварии под Липецком

Вечером 14 января на дороге Доброе-Мичуринск столкнулись «ВАЗ 2107» и «Kia Soul».

14 января в Добровском районе на 9-м километре дороги Доброе – Мичуринск» столкнулись автомобили «ВАЗ 2107» и «Kia Soul».- В результате аварии погибли 18-летний водитель «ВАЗа» и две пассажирки «Kia Soul» 84 и 81 лет. Также госпитализирована 17-летняя пассажирка «ВАЗа». Потребовалась медпомощь и женщине – водителю «Kia Soul», 58-летней жительнице Тамбовской области. По факту ДТП полиция проводит проверку, в рамках которой будут установлены обстоятельства, причины и условия происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.