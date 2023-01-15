Происшествия

сегодня, 10:31

18-летний парень и две пожилые женщина погибли в аварии под Липецком

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#ДТП
18-летний парень и две пожилые женщина погибли в аварии под Липецком

Вечером 14 января на дороге Доброе-Мичуринск столкнулись «ВАЗ 2107» и «Kia Soul».

14 января в Добровском районе на 9-м километре дороги Доброе – Мичуринск» столкнулись автомобили «ВАЗ 2107» и «Kia Soul».

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- В результате аварии погибли 18-летний водитель «ВАЗа» и две пассажирки «Kia Soul» 84 и 81 лет. Также госпитализирована 17-летняя пассажирка «ВАЗа». Потребовалась медпомощь и женщине – водителю «Kia Soul», 58-летней жительнице Тамбовской области. По факту ДТП полиция проводит проверку, в рамках которой будут установлены обстоятельства, причины и условия происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

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4 2726
#ДТП

Комментарии (4)

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Внушаемый

21 минуту назад
На каком месте смертность от ДТП за прошедший год ! Надеюсь , цифры не будут засекречены !
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Русский

44 минуты назад
Очень жаль родителей парня,и всех родственников! Но почему люди думают,что если в аварии водитель молодой,он и виноват? Посмотрите какие страшные и нелепые аварии среди опытных водителей!!!
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Алкан лтз

сегодня, 10:49
Жуть! Я так думаю молодой топил и выехал на встречку!
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Правда

сегодня, 10:47
Год прошёл, число сменилось, ничего не изменилось. Нас уничтожать не надо, сами себя уничтожим. Близким соболезнования, погибшим вечный покой.
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