9 октября пройдёт плановая проверка системы оповещения

Проверка систем оповещения проводится в России дважды в год — в марте и октябре.

9 октября с 10:40 до 10:43 будет проводиться проверка готовности региональной системы оповещения населения: включатся электросирены и уличные громкоговорители, также будет замещен эфир радио- и телеканалов.Прозвучат проверочные сигналы «Внимание всем!» и сообщение «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».Проверка систем оповещения проводится в России дважды в год — в марте и октябре. Так специалисты оценивают работоспособность всех элементов системы оповещения населения на случай ЧС природного и техногенного характера. О проверках всегда предупреждают заблаговременно. Жителей региона просят сохранять спокойствие. Все сигналы, которые прозвучат в ходе проверки, являются плановыми.Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне проходит с 7 по 9 октября.«Главная цель учений — проверить слаженность органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) к действиям в условиях, максимально приближенных к реальным. Отрабатывается вся цепочка: от получения сигнала и принятия решений до практических действий по защите населения и территорий», — сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.