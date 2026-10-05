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Общество
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12 минут назад
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9 октября пройдёт плановая проверка системы оповещения
Проверка систем оповещения проводится в России дважды в год — в марте и октябре.
Прозвучат проверочные сигналы «Внимание всем!» и сообщение «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».
Проверка систем оповещения проводится в России дважды в год — в марте и октябре. Так специалисты оценивают работоспособность всех элементов системы оповещения населения на случай ЧС природного и техногенного характера. О проверках всегда предупреждают заблаговременно. Жителей региона просят сохранять спокойствие. Все сигналы, которые прозвучат в ходе проверки, являются плановыми.
Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне проходит с 7 по 9 октября.
«Главная цель учений — проверить слаженность органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) к действиям в условиях, максимально приближенных к реальным. Отрабатывается вся цепочка: от получения сигнала и принятия решений до практических действий по защите населения и территорий», — сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.
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