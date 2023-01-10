Происшествия

58 минут назад

В столкновении «Лады Гранты» и «КамАЗа» погиб 46-летний водитель

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#авария #ДТП
В столкновении «Лады Гранты» и «КамАЗа» погиб 46-летний водитель

За сутки на дорогах области два человека погибли, семеро  – пострадали.  

Вечером 9 января в Задонском районе на трассе «Дон» 55-летний водитель «КамАЗа» сбил двух пешеходов. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 35-летний мужчина погиб на месте, а 47-летний получил травмы – он госпитализирован.
 
В Долгоруковском районе на дороге Елец – Долгоруково – Тербуны столкнулись «Лада Гранта» под управлением 46-летнего водителя и «КамАЗ» с 52-летним мужчиной за рулем. В аварии погиб водитель «Лады Гранты».
 
В Липецке на дороге Липецк – Грязи 27-летний водитель «Рено», по предварительным данным, допустил наезд на стоящие автомобили «Нива Шевроле» под управлением 63-летнего мужчины и «Опель» с 43-летним водителем. В аварии получили травмы водитель «Нивы» и 47-летняя пассажирка «Рено», они госпитализированы.
 
В Грязях на улице Советской 41-летняя женщина за рулем «Лады Нивы» сбила 13-летнего мальчика. Ребенок доставлен в больницу.
 
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 25 аварий, они обошлись без пострадавших.

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#авария #ДТП

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